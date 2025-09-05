L'occupazione canadese crolla per il secondo mese consecutivo 🇨🇦 📉

Canada – Dati sull’occupazione ad agosto:

Variazione dell’occupazione: effettivo -65,5K; previsione 4,9K; precedente -40,8K

Tasso di disoccupazione: effettivo 7,1%; previsione 7,0%; precedente 6,9%

Salario orario medio per dipendenti permanenti: effettivo 3,6%; precedente 3,5%

Variazione occupazione a tempo pieno: effettivo -6,0K; precedente -51,0K

Variazione occupazione a tempo parziale: effettivo -59,7K; precedente 10,3K

Tasso di partecipazione: effettivo 65,1%; precedente 65,2%

L’occupazione in Canada è diminuita di 66.000 unità (-0,3%) ad agosto, segnando un secondo calo mensile consecutivo, principalmente a causa delle perdite nel part-time. Il tasso di occupazione è sceso al 60,5%, mentre la disoccupazione è salita al 7,1%, il livello più alto dal 2016 escludendo gli anni della pandemia.

Il calo è stato guidato dagli uomini (-58.000) e dalle donne (-35.000) in età lavorativa, che hanno registrato i tassi di occupazione più bassi degli ultimi anni, mentre i giovani e i lavoratori più anziani hanno visto pochi cambiamenti. Anche il lavoro autonomo è diminuito significativamente, continuando il trend negativo.

Per settori, le perdite si sono concentrate nei servizi professionali, scientifici e tecnici (-26.000), nei trasporti e magazzinaggio (-23.000) e nella manifattura (-19.000), parzialmente compensate dai guadagni nelle costruzioni (+17.000). Nonostante il calo dell’occupazione, il salario orario medio è aumentato del 3,2% su base annua, raggiungendo 36,31 USD.

L’USDCAD è risalito dello 0,3% dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro di Canada e Stati Uniti. Il rapporto NFP canadese è risultato relativamente più debole rispetto a quello statunitense, favorendo un allentamento più aggressivo da parte della Bank of Canada. Fonte: xStation5