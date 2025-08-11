⏬L'oro crolla di quasi l'1,5%

L'anticipazione delle esenzioni tariffarie sull'oro e un possibile incontro tra Trump e Putin pesano sui prezzi dei lingotti

Il mercato scosso dai nuovi dazi reciproci imposti dagli Stati Uniti

La scorsa settimana i mercati sono stati scossi dall’introduzione di significativi dazi reciproci da parte degli Stati Uniti.

Nel mercato dell’oro, gli investitori erano quasi certi che i dazi elevati — in particolare sulle importazioni da Svizzera e Canada — non si sarebbero applicati all’oro, convinzione rafforzata da un annuncio di aprile.

Tuttavia, il calendario ufficiale dei dazi non conteneva un’esenzione esplicita per i lingotti, portando a un forte aumento del prezzo dei contratti futures COMEX rispetto al prezzo spot.

Questo premio ha raggiunto in un momento fino a 100 dollari l’oncia, prima di stabilizzarsi nella fascia 50-60 dollari.

Due notizie chiave cambiano la dinamica di mercato

Venerdì sono emerse due notizie rilevanti che hanno modificato lo scenario.

In primo luogo, il governo statunitense ha dichiarato che i recenti movimenti di mercato erano basati su informazioni errate e che un ordine esecutivo sarebbe stato presto pubblicato per chiarire l’applicazione dei dazi su lingotti d’oro e altri prodotti.

Questa notizia ha innescato un calo dei prezzi, sebbene l’oro abbia comunque chiuso ai massimi dal 23 luglio.

In secondo luogo, è stato annunciato che Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno probabilmente nella seconda settimana di agosto. Durante il fine settimana è stata confermata la località: l’Alaska.

L’agenda dell’incontro è focalizzata sul raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco in Ucraina.

Si tratta di un importante passo diplomatico e del primo incontro di alto livello di questo tipo, ma non mancano i dubbi: alcuni osservatori si chiedono se la Russia sia disposta a fare concessioni o se le trattative produrranno condizioni inaccettabili per l’Ucraina, con il rischio di rinnovati attacchi verbali contro Kiev da parte degli Stati Uniti.

Il prezzo dell'oro sta testando la media mobile semplice a 25 e 50, dopo aver raggiunto venerdì il livello più alto dal 27 luglio. Fonte: xStation5