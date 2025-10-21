L'oro è sceso di oltre il 5%, scendendo sotto i 4.200 dollari l'oncia

Punti chiave La dinamica salita dell’oro è stata guidata da preoccupazioni legate all’inflazione, politiche monetarie accomodanti e incertezze geopolitiche.

La correzione attuale di oltre il 5% rappresenta il calo giornaliero più consistente dal 2020.

Nelle ultime settimane, il prezzo dell’oro è aumentato costantemente, stabilendo nuovi record e attirando maggiore attenzione da parte degli investitori a livello globale. L’incremento del prezzo è stato determinato da una serie di fattori fondamentali, principalmente le preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione, le aspettative di ulteriori allentamenti monetari da parte delle principali banche centrali e la crescente incertezza geopolitica. Di conseguenza, l’oro ha rafforzato la sua posizione come uno degli asset rifugio principali. Oggi, l’oro perde oltre il 5%, segnando la correzione più netta del prezzo del metallo dall’agosto 2020. Un calo così rapido è il risultato della presa di profitto da parte degli investitori, nonché di mutati fattori fondamentali e tecnici che influenzano il sentiment di mercato a breve termine. Cosa c’è dietro la correzione del mercato dell’oro? Presa di profitto dopo rapidi guadagni di prezzo

Nelle ultime settimane, il prezzo dell’oro è aumentato significativamente, creando un’opportunità favorevole per gli investitori di realizzare profitti. L’aumento del prezzo è stato principalmente guidato da crescenti preoccupazioni per l’inflazione, la politica monetaria e le tensioni geopolitiche. Dopo aver raggiunto massimi storici, alcuni partecipanti al mercato hanno deciso di vendere le proprie posizioni, esercitando pressione al ribasso sul valore dell’oro. Rafforzamento del dollaro USA

L’indice del dollaro USA è salito di circa lo 0,4%, rendendo l’oro più costoso per gli investitori che utilizzano altre valute. Un dollaro più forte riduce l’appeal dell’oro come asset di investimento, contribuendo alla pressione ribassista sui prezzi. Allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina

L’annunciato incontro tra i leader di Stati Uniti e Cina ha alimentato le aspettative di un possibile allentamento delle dispute commerciali. La prospettiva di un accordo commerciale riduce la domanda di oro come investimento rifugio. Fine della stagione degli acquisti in India

La stagione di acquisto dell’oro in India, secondo consumatore mondiale del metallo, si è recentemente conclusa. Di conseguenza, la domanda nel mercato indiano si è indebolita, contribuendo a ridurre la pressione al rialzo sui prezzi dell’oro. Situazione tecnica Fonte: xStation5 Nelle ultime settimane si è registrato un forte aumento del prezzo dell’oro, che ha recentemente raggiunto un livello record di circa 4.381 dollari l’oncia. Attualmente è in corso una correzione brusca, con il prezzo in calo di oltre il 5%, segnando il ribasso giornaliero più significativo dall’agosto 2020. I principali livelli di supporto si trovano intorno a 4.100 dollari, seguiti da 4.050 dollari e dalla soglia psicologica dei 4.000 dollari. Una rottura di questi livelli potrebbe segnalare ulteriori cali.



Commento dell'Analista di Xtb



L'oro, cosí come l'argento, sta presentando delle dinamiche di prezzo effettivamente pericolose viste le nove settimane consecutive di chiusura rialzista su base settimanale, il tutto senza interruzioni su questo timeframe. Questo ribasso é di conseguenza di natura prettamente tecnica, un doveroso ritorno del prezzo dovuto alla forte estensione al rialzo che abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi. Attenzione, potrebbe essere presto per parlare di un cambiamento del trend in quanto occorrono diverse giornate di trading per parlare di una pausa del movimento. Attendiamo la chiusura settimanale per avere un'idea accurata dei livelli da osservare per la prossima settimana, la quale andrá a testare la bontá di questo movimento ad alta volatilitá.

