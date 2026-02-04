L'oro sale del 2,5% dopo aver battuto il record del 2008 📈

L’oro sta registrando una performance eccezionale oggi, con un rialzo di quasi il 3% e una prosecuzione del movimento verso livelli record in area 5.100 dollari l’oncia. Di recente, i prezzi hanno messo a segno il miglior guadagno giornaliero dal 2008, con un aumento superiore al 5,2% in una sola seduta, evidenziando sia la forza degli acquirenti sia l’entità degli afflussi di capitale nel mercato. I dati provenienti dalla Cina indicano che gli investitori continuano ad accumulare oro fisico in vista del Capodanno cinese, in programma il 16 febbraio.

È interessante notare come gli acquisti di oro proseguano nonostante il sentiment debole sui mercati azionari statunitensi e sembrino rompere molte delle correlazioni tradizionali, segnalando che il contesto fondamentale dei metalli preziosi non è cambiato in modo sostanziale, nonostante il panico della scorsa settimana. I flussi di capitale globali continuano a dirigersi verso il bullion, con un ulteriore supporto al rialzo proveniente dall’indice del dollaro USA, che sta registrando il secondo giorno consecutivo di moderati ribassi.

(Grafici GOLD e SILVER, timeframe D1)

Dal punto di vista tecnico, l’oro ha superato il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% del sell-off di venerdì e si sta ora dirigendo verso il livello del 61,8%, situato in prossimità dei 5.150 dollari l’oncia. Il supporto chiave di momentum ha tenuto sulla EMA50 (media mobile arancione). La candela ribassista di venerdì ha inoltre lasciato una lunga ombra inferiore, poiché il prezzo ha chiuso al di sopra della media mobile, e nella seduta di lunedì ha difeso con successo l’area dei 4.700 dollari come zona di supporto chiave.

Fonte: xStation5

Anche l’argento ha partecipato al rimbalzo, risalendo verso quota 90 dollari l’oncia. Il prezzo ha mantenuto il supporto chiave di momentum sulla EMA50 (linea arancione) e si sta ora avvicinando a un importante livello di resistenza: il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% del ribasso di venerdì, situato in area 91 dollari l’oncia.

Fonte: xStation5