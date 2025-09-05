🔝L'oro si avvicina ai 3600 dollari

L'oro sale di quasi l'1% mentre i deboli dati statunitensi ravvivano i timori di recessione

I dati sul mercato del lavoro statunitense sono risultati deludenti. Nonostante le aspettative fossero intorno a 75.000, la variazione dell’occupazione è stata di soli 22.000. I dati di luglio sono stati leggermente rivisti al rialzo, ma la variazione netta su due mesi è già negativa. Ciò indica che il mercato del lavoro è in condizioni sempre più deboli. Il tasso di disoccupazione è salito come previsto al 4,3% su base annua, mentre la dinamica salariale è rallentata al 3,7% su base annua.

Questi dati indicano chiaramente che la Fed dovrà tagliare i tassi d’interesse nella riunione di settembre. Anche se l’inflazione di agosto dovesse sorprendere con una lettura più alta, è importante ricordare che la Fed ha un doppio mandato: stabilità dei prezzi e massima occupazione. Nel suo ultimo discorso, Jerome Powell ha indicato che il mercato del lavoro si è chiaramente indebolito, il che potrebbe determinare un adeguamento della politica monetaria. Tuttavia, i dati attuali potrebbero suggerire che la Fed sia già in ritardo con i tagli e che possa verificarsi un rallentamento economico significativo, rendendo necessario un taglio più profondo. Un taglio dei tassi a settembre è attualmente prezzato al 100%.

Il taglio di settembre è quasi certo e il mercato sta valutando quasi 3 tagli quest'anno. Fonte: Bloomberg Finance LP

Tassi d’interesse più bassi e un aumento del rischio di rallentamento o recessione sono buone notizie per l’oro, che è un bene rifugio. L’oro è in rialzo di circa l’1% oggi, testando l’area dei 3.580 $ per oncia. Il livello di 3.600 $ è rafforzato dal ritracciamento di Fibonacci al 127,2% dell’ultima grande onda ribassista. Il supporto per l’oro, in caso di correzione, si trova a 3.500 $ e 3.430 $ per oncia.