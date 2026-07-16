L'oro si mantiene sopra i 4.000 dollari 🚩 Quale futuro per il metallo prezioso?

L'oro è risalito sopra la soglia dei 4.000 dollari l'oncia e sta cercando di consolidarsi al di sopra di questo livello, nonostante l'aumento dei prezzi del petrolio e l'escalation delle tensioni in Medio Oriente. La resilienza del metallo prezioso potrebbe indicare che gli investitori stanno iniziando a concentrarsi maggiormente sulle conseguenze di lungo periodo degli shock energetici e del rallentamento della crescita economica, piuttosto che reagire esclusivamente ai rischi inflazionistici di breve termine. Un ulteriore sostegno è arrivato dai dati sull'inflazione statunitense risultati inferiori alle attese: sia il CPI (indice dei prezzi al consumo) sia il PPI (indice dei prezzi alla produzione) hanno ridotto i timori di ulteriori strette monetarie da parte della Federal Reserve. Gli investitori sembrano sempre meno propensi a vendere oro semplicemente perché le aspettative di inflazione sono aumentate. Se le preoccupazioni per un rallentamento della crescita economica dovessero iniziare a prevalere sui timori inflazionistici, le caratteristiche difensive dell'oro potrebbero tornare a essere il principale motore dei prezzi. Una rottura sostenuta al rialzo della fascia 4.200–4.300 dollari potrebbe segnalare un ritorno più stabile dei capitali degli investitori verso i metalli preziosi. Al contrario, una discesa sotto 3.900 dollari indicherebbe che un dollaro USA più forte, rendimenti dei Treasury più elevati e nuove preoccupazioni sull'inflazione sono tornati a dominare il mercato. Scenario per l'oro Lo scenario più rialzista per l'oro prevederebbe un graduale allentamento delle tensioni nello Stretto di Hormuz, accompagnato da una riduzione dei prezzi del petrolio e, di conseguenza, da una Federal Reserve sempre più orientata verso una politica monetaria accomodante. Tuttavia, questo scenario è tutt'altro che certo. Il mercato petrolifero potrebbe rimanere strutturalmente sotto pressione per un periodo prolungato, mantenendo potenzialmente elevati i rendimenti obbligazionari e sostenendo il dollaro USA. Entrambi questi fattori tenderebbero probabilmente a pesare sull'oro. ORO (intervallo D1) Il quadro tecnico continua a indicare un trend ribassista prevalente, con l'oro che viene scambiato circa l'8% al di sotto della media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200, linea rossa). Il principale livello di resistenza rimane il ritracciamento di Fibonacci del 23,6% rispetto alla fase di ribasso invernale, situato intorno a 4.330 dollari l'oncia. Sul lato ribassista, il livello di supporto più importante resta 3.900 dollari. Fonte: xStation5

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