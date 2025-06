La Banca del Giappone mantiene i tassi invariati ma segnala un rischio di inflazione. L'USDJPY perde lo 0,2%.

Nonostante abbia mantenuto i tassi d'interesse invariati questa settimana, la Banca del Giappone (BoJ) mantiene alta l’attenzione dei mercati con segnali sottili riguardo all'inflazione. Il governatore Kazuo Ueda ha sottolineato che, sebbene l’attenzione a breve termine resti concentrata sui rischi al ribasso — in particolare quelli derivanti dai dazi statunitensi — le pressioni sui costi, soprattutto nei settori alimentare ed energetico, potrebbero richiedere un intervento più avanti nel corso dell’anno. Ueda ha messo in guardia sul potenziale di uno shock dell’offerta di seconda ondata, causato dall’aumento dei prezzi del riso, dei generi alimentari e del petrolio, quest’ultimo legato alle tensioni in Medio Oriente. Se queste pressioni si dovessero mantenere, potrebbero consolidare le aspettative d'inflazione, mettendo in discussione l'approccio attendista della BoJ. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Anche se il meeting della BoJ ha avuto un tono generalmente accomodante (dovish), il messaggio di fondo è stato più sfumato: la banca centrale non sta più ignorando i rischi al rialzo. Con un'inflazione core al 3,6% ad aprile — ben al di sopra del target del 2% — e con l'aumento delle bollette e dei prezzi dei servizi, un ciclo di rialzi nel tardo 2025 resta un’ipotesi concreta. Le revisioni delle previsioni, attese per il 31 luglio, potrebbero offrire maggiore chiarezza. Alcuni economisti, tra cui quelli di JP Morgan e Mizuho, prevedono che la BoJ rivedrà al rialzo le sue stime sui prezzi, aprendo la strada a un possibile rialzo dei tassi a ottobre — soprattutto se le aspettative d’inflazione tra le famiglie resteranno elevate. Ad esempio, ING prevede che i rialzi possano slittare all’inizio del 2026 se i negoziati commerciali dovessero protrarsi, ma l’intensificarsi dell’attenzione della banca centrale sull’inflazione core — unito ai segnali che i consumatori si stiano adattando agli aumenti di prezzo — potrebbe accelerare la tempistica verso il quarto trimestre del 2025. La BoJ procede con cautela, ma il tono si sta facendo più hawkish. Se le pressioni sui prezzi si manterranno e l’incertezza politica si ridurrà, è possibile che la banca centrale giapponese metta fine alla pausa prima della fine dell’anno. Fino ad allora, ci si può aspettare una comunicazione molto calibrata e una forte sensibilità agli shock globali. Tuttavia, il percorso della politica monetaria del Giappone resta oscurato dalle incertezze geopolitiche, in particolare per quanto riguarda l’impatto delle azioni commerciali statunitensi. L'annuncio recente di nuovi dazi da parte di Trump ha fatto saltare un possibile rialzo a luglio, e le mosse future dipenderanno da come si evolverà questo scenario. USDJPY (H1)

La coppia USDJPY oggi è in calo di oltre lo 0,2%, testando la media mobile esponenziale a 50 periodi (EMA50, linea arancione) sul grafico orario. Non si può escludere un test della EMA200 e della parte inferiore del canale di prezzo rialzista. Fonte: xStation5

