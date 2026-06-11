La BCE alza i tassi di interesse di 25 punti base, in linea con le aspettative🚨

La BCE ha aumentato tutti e tre i principali tassi di interesse di 25 punti base, portando la facility sui depositi al 2,25%, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento al 2,40% e il tasso sui prestiti marginali al 2,65%.

La banca centrale ha citato nuove pressioni inflazionistiche, inclusi i costi energetici legati alle tensioni in Medio Oriente, e ha rivisto al rialzo le proiezioni di inflazione per il periodo 2026–2027. I responsabili di politica monetaria hanno sottolineato un approccio dipendente dai dati e “meeting-by-meeting”, con incertezza sia sui rischi inflazionistici sia sulle prospettive di crescita economica.

Le proiezioni di giugno della BCE mostrano una revisione significativa al rialzo sia per l’inflazione CPI sia per l’inflazione core rispetto alle stime di marzo. Per il 2026, la BCE ha alzato la previsione di CPI al 3,0% (dal 2,6% di marzo) e quella dell’inflazione core al 2,5% (dal 2,3%), con i prezzi dell’energia spinti al rialzo dal conflitto in Medio Oriente come principale fattore.

Per l’orizzonte 2027–2028, la banca centrale continua a prevedere un graduale ritorno dell’inflazione verso il target del 2%, anche se le proiezioni di giugno indicano un percorso di disinflazione più irregolare del previsto rispetto a un trimestre fa.

È interessante notare che il CPI core per il 2028 è stato ridotto al 2,2% (dal 2,5% previsto a giugno per il 2026), suggerendo che la BCE si aspetta comunque un significativo allentamento delle pressioni sui prezzi nel medio termine.

Tuttavia, l’aumento dei tassi di 25 punti base di oggi — il primo da anni — segnala chiaramente che il Consiglio direttivo considera seriamente il rischio di un’inflazione persistente e non intende attendere che lo shock energetico si riassorba da solo.

La Presidente della BCE commenterà le motivazioni alla base di queste decisioni in una conferenza stampa che inizierà oggi alle 14:45 CET.