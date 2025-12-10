La BoC mantiene invariati i tassi di interesse🔎CAD con reazione moderata

Decisione sui tassi della Bank of Canada: 2,25% (Previsione 2,25%, Precedente 2,25%) La Bank of Canada ha mantenuto invariati i tassi di interesse, affermando che mantenere i costi di prestito ai livelli attuali è ancora appropriato per mitigare i danni della guerra commerciale.

L’economia appare più resiliente del previsto, ma si osserva ancora un margine economico che mantiene l’inflazione vicina all’obiettivo del 2% della banca.

La banca ha ribadito che l’attuale livello del tasso di politica monetaria è adeguato e “è ora pronta a intervenire se le prospettive cambiano”.

Secondo la Bank of Canada, le condizioni attuali aiutano ancora a limitare i danni causati dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. L’economia canadese sembra più resiliente del previsto, ma la banca centrale rileva ancora “spazi economici” che contribuiscono a mantenere l’inflazione vicino al target del 2%.

Le autorità monetarie hanno valutato che il livello attuale dei tassi è “appropriato” finché le previsioni di ottobre rimangono valide.

Tuttavia, la banca resta pronta a reagire se le prospettive economiche dovessero deteriorarsi.

Gli ultimi dati mostrano un forte rimbalzo: 181.000 nuovi posti di lavoro creati negli ultimi tre mesi e una sorprendente crescita del PIL annualizzata del 2,6% nel terzo trimestre.

Il governatore della BoC, Macklem, ha osservato che i dati rivisti sul PIL per il 2022–2024 suggeriscono che l’economia era più sana del previsto prima che il Canada fosse colpito dai nuovi dazi statunitensi.

Nonostante i dati più forti, la banca centrale ritiene che il percorso di crescita a medio termine rimanga moderato e che l’inflazione dovrebbe restare vicina all’obiettivo nel 2026.

Le prossime proiezioni della banca incorporeranno il primo bilancio federale del Primo Ministro Mark Carney, che, secondo la banca, potrebbe stimolare sia la domanda sia l’offerta nell’economia.

L’incertezza aumenta anche per la revisione imminente dell’accordo commerciale NAFTA/USMCA e per l’adattamento dell’economia ai dazi più elevati.

La banca ha sottolineato che l’elevata volatilità dei dati commerciali e del PIL rende difficile valutare il vero slancio sottostante dell’economia.

Il mercato del lavoro mostra segnali di miglioramento: la disoccupazione è in calo e l’occupazione in crescita, sebbene le aziende dei settori sensibili al commercio rimangano caute.

La coppia USDCAD ha cancellato parte dei guadagni dopo la decisione della Bank of Canada. Fonte: xStation5

