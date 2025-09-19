La BoJ fa una pausa da falco; Ueda modera le speculazioni di mercato 🎙️

- La BOJ ha mantenuto il tasso di riferimento allo 0,50% con una votazione divisa 7–2; Hajime Takata e Naoki Tamura hanno votato per un aumento allo 0,75%.
- Un nuovo passo verso la normalizzazione: la BOJ inizierà a vendere le proprie partecipazioni in ETF (e J-REIT), con linee guida di circa ¥620 miliardi l’anno per gli ETF, pari a circa lo 0,05% del volume di scambi giornaliero.
- A seguito della decisione, lo yen (JPY) ha registrato forti guadagni, mentre gli indici azionari giapponesi sono scesi. I mercati sono passati in modalità risk-off, con il JP225 in calo dell’1,90%.
- Le aspettative di un rialzo dei tassi alla prossima riunione del 29–30 ottobre sono salite al 55%.
La decisione della BOJ di mantenere invariati i tassi era ampiamente prevista dal mercato. Ciò che ha sorpreso, però, è stato il tono relativamente hawkish. Due membri hanno spinto per un aumento di 25 pb allo 0,75%, segnalando una crescente pressione interna per un irrigidimento. Il cambio di retorica riflette una minore incertezza dopo l’accordo commerciale con gli Stati Uniti e un’inflazione più vicina al target nel periodo di proiezione triennale della BOJ. In questo contesto, i mercati hanno iniziato a prezzare circa un 50/50 di probabilità di un rialzo già alla riunione del 29–30 ottobre.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischiApri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile
Cambiamenti di policy
Oltre ai tassi, il nuovo elemento è il piano della BOJ di ridurre la propria esposizione agli asset rischiosi. La Banca inizierà una vendita graduale di ETF (e J-REIT), con stime di circa ¥620 miliardi l’anno per gli ETF. Data l’ampiezza delle attuali partecipazioni della BOJ, un ritmo simile implicherebbe un processo lungo oltre un secolo. Questo è intenzionale, poiché l’obiettivo della Banca è ridurre la propria impronta sul mercato senza causare disfunzioni.
Reazione dei mercati
La decisione odierna della BOJ è stata interpretata come un “hawkish hold”. Le azioni hanno invertito al ribasso (con particolare pressione sui grandi titoli tecnologici, dove la quota della BOJ è significativa), mentre le banche sono state viste come beneficiarie relative della normalizzazione di bilancio. L’USDJPY è sceso di oltre lo 0,52% subito dopo la decisione e i derivati swap hanno rapidamente rivisto le probabilità di un rialzo a ottobre al 53%.
Tuttavia, questa reazione è stata in gran parte ridimensionata durante la conferenza stampa del governatore della BOJ, Kazuo Ueda.
Ueda ha minimizzato le opinioni dissenzienti di Takata e Tamura, ha affermato che l’economia giapponese è in moderata ripresa senza cali significativi in investimenti, salari o occupazione, e ha sottolineato i persistenti rischi al ribasso derivanti da dazi e incertezze sul cambio.
Ha ribadito che la BOJ continuerà le vendite di ETF/J-REIT fino a completo smaltimento (con un ritmo indicativo di 112 anni).
La politica rimane dipendente dai dati, con rialzi dei tassi possibili se economia e prezzi seguiranno le previsioni.
Dopo la conferenza stampa, i mercati hanno annullato i movimenti iniziali successivi alla decisione e lo yen si è indebolito.
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.