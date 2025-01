La ricerca di Hindenburg prende di mira Carvana, sostenendo importanti problemi contabili 📉

Le azioni di Carvana (CVNA.US) hanno registrato una notevole volatilità oggi dopo che il noto venditore allo scoperto Hindenburg Research ha pubblicato un rapporto dettagliato accusando manipolazioni contabili diffuse e pratiche commerciali dubbie presso il rivenditore online di auto usate. Il titolo è inizialmente crollato dell'11% per poi recuperare e scambiare leggermente più in alto.  Principali Accuse: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile 800 milioni di dollari in vendite di prestiti a parti correlate non dichiarate tramite trust legati a Cerberus Capital

Pratiche contabili aggressive e standard di sottoscrizione dei prestiti troppo permissivi

Transazioni significative con parti correlate con DriveTime, controllato dal padre del CEO

Indagine non divulgata della SEC, secondo una società di intelligence FOIA Preoccupazioni Contabili e sui Prestiti L'indagine di Hindenburg, che ha incluso 49 interviste con esperti del settore e ex dipendenti, sostiene che Carvana abbia gonfiato i suoi redditi dichiarati tramite pratiche contabili dubbie. Il rapporto afferma che il modello di prestito "originate to sell" della compagnia è fortemente orientato verso i mutuatari subprime, con quasi il 44% dei prestiti in categorie non prime. Questioni di Valutazione Il venditore allo scoperto sottolinea che Carvana negozia con premi significativi rispetto ai concorrenti: Un multiplo di vendite superiore del 845% rispetto a CarMax e AutoNation

Un premio del 754% sulla base degli utili futuri

4,8 miliardi di dollari di debito netto con un rating di credito spazzatura Esame della Leadership Il rapporto solleva preoccupazioni sulle vendite di azioni interne, notando che Ernest Garcia II, padre del CEO di Carvana, ha venduto azioni per 1,4 miliardi di dollari recentemente. Questo segue le sue vendite precedenti di 3,6 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021, che hanno preceduto un calo del 99% del titolo. Impatto sul Mercato Nonostante le gravi accuse, le azioni di Carvana hanno mostrato resilienza, recuperando le perdite iniziali per scambiare con un aumento del 2%. La società non ha ancora risposto alle richieste di commento sulle accuse. Ora l'attenzione si sposta su come Carvana affronterà queste accuse e se le autorità di regolamentazione potrebbero interessarsi alle transazioni non dichiarate e alle pratiche contabili. La risposta della compagnia potrebbe avere implicazioni significative per la sua valutazione di mercato di 44 miliardi di dollari e la fiducia degli investitori. Carvana (Intervallo D1) Il titolo ha ritestato il livello di ritracciamento di Fibonacci al 61,8% e attualmente scambia sopra la SMA a 100 giorni. Per i tori, l'obiettivo chiave è la SMA a 50 giorni, che si allinea con il livello di ritracciamento di Fibonacci al 23,6%. Questo livello ha agito in precedenza come un forte supporto per il titolo e ora potrebbe fungere da resistenza critica. I orsi, invece, mirano a spingere il prezzo al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci al 61,8%, puntando al livello di ritracciamento al 78,6% e alla SMA a 200 giorni a 153,91 dollari. L'RSI sta cercando di rimbalzo dalla divergenza ribassista, il che potrebbe segnalare un potenziale recupero. Tuttavia, l'MACD continua a divergere al ribasso, indicando una continua pressione ribassista e richiedendo cautela. Fonte: xStation Â

