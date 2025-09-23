La United States Antimony Corporation si aggiudica un contratto governativo. Le azioni della società salgono alle stelle!

United States Antimony Corporation (UAMY.US) ha annunciato la firma di un contratto significativo con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, del valore fino a 245 milioni di dollari. L’accordo con la Defense Logistics Agency (DLA) prevede consegne quinquennali di antimonio metallico allo U.S. National Defense Stockpile. Il contratto è “sole-source”, il che significa che UAMY sarà l’unico fornitore di antimonio per questo programma. Si tratta di una distinzione importante per l’azienda, che gestisce i soli due impianti di lavorazione dell’antimonio in Nord America e sta sviluppando progetti minerari domestici. All’annuncio del contratto, il mercato ha reagito immediatamente, con il prezzo delle azioni di United States Antimony in aumento di circa il 17 percento.

L’antimonio è un materiale critico riconosciuto dalle autorità statunitensi ed è utilizzato, tra le altre cose, nella produzione di munizioni, accenditori, leghe ad alta resistenza, semiconduttori, batterie e materiali ritardanti di fiamma. La sua importanza strategica è cresciuta negli ultimi anni a causa delle applicazioni in ambito militare e nelle tecnologie avanzate. Allo stesso tempo, oltre il 90% dell’offerta globale di antimonio proviene dalla Cina, collocando gli Stati Uniti in una posizione geopolitica complessa.

Secondo il nuovo contratto, U.S. Antimony non fornirà solo metallo finito, ma svilupperà anche risorse domestiche. L’azienda ha già avviato operazioni minerarie in Alaska, dove detiene depositi di antimonio ad alta qualità, e sta gestendo progetti anche in Montana. Inoltre, prevede di integrare le consegne con importazioni controllate dall’estero per garantire il rispetto stabile degli ordini. Le prime spedizioni nell’ambito dell’accordo dovrebbero essere consegnate al cliente entro la fine della settimana, dimostrando la prontezza operativa dell’azienda.

La firma di questo contratto si allinea a una più ampia politica del governo statunitense volta a ricostruire le catene di approvvigionamento domestiche per materiali critici essenziali per l’economia e la difesa nazionale. L’amministrazione sta lavorando per ridurre la dipendenza dalla Cina per minerali strategici come litio, cobalto, grafite, nichel e antimonio. In questo contesto, U.S. Antimony garantisce finanziamenti e sviluppo, diventando una parte importante del nuovo framework di sicurezza dei materiali critici degli Stati Uniti.

