Lagarde si conferma soddisfatta per i progressi della disinflazione 🎯

Approccio cauto e basato sui dati ai futuri tagli dei tassi

Fiducia nel processo di disinflazione in corso

Prospettive ottimistiche per la ripresa della zona euro

La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha sottolineato un approccio cauto e basato sui dati alla politica monetaria, indicando che ulteriori tagli dei tassi dipenderanno dai dati economici in arrivo. Ha evidenziato gli sforzi della BCE per affrontare l'inflazione e la necessità di flessibilità , avvertendo contro qualsiasi strategia predefinita per i tagli dei tassi. Nonostante le recenti tendenze disinflazionistiche, Lagarde rimane cauta, osservando che, sebbene la BCE potrebbe allentare la sua posizione restrittiva, qualsiasi decisione sarà presa con cautela e basata sulle condizioni economiche in evoluzione.

Allo stesso modo, il capo economista della BCE, Philip Lane, ha espresso ottimismo riguardo alla ripresa economica della zona euro, citando la forte crescita salariale e la disinflazione in corso come segnali positivi. Sebbene alcuni dati abbiano sollevato preoccupazioni sulla crescita, Lane ha ribadito la fiducia della BCE nella ripresa complessiva, escludendo un indebolimento drammatico dell'economia. Entrambi i funzionari hanno sottolineato l'impegno della BCE ad adeguare la politica in base agli sviluppi economici, concentrandosi sulla gestione dell'inflazione mentre supportano la ripresa.

EURUSD (intervallo D1)

Sebbene l'EUR sia una delle valute più forti oggi, la domanda di USD è ancora più alta. Di conseguenza, la coppia EURUSD è scesa dello 0,25% oggi, raggiungendo 1,07700. Come mostrato nel grafico, il recente tentativo di superare 1,1200 non ha avuto successo, e da allora il dollaro, in rapida ascesa, ha spinto nuovamente il tasso EURUSD all'interno del canale di consolidamento. Il livello di supporto più vicino per l'attuale movimento al ribasso potrebbe essere attorno a 1,07200.

Fonte: xStation 5