L'azienda di Trump presenta la domanda per lanciare un doppio ETF Bitcoin ed Ethereum 📌

Trump Media and Technology Group (DJT.US)

Trump Media and Technology Group è ufficialmente entrata nel mercato degli ETF su criptovalute, depositando il 16 giugno 2025 una richiesta presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) per lanciare un nuovo ETF combinato su Bitcoin ed Ethereum, denominato Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (ticker: B.T.). Il fondo è sponsorizzato da Yorkville America Digital, con Crypto.com come unico custode e fornitore di liquidità . L’ETF mira a offrire agli investitori un’esposizione a Bitcoin (75% di allocazione) ed Ethereum (25%) in un unico prodotto regolamentato. La quotazione è prevista sul NYSE Arca, in attesa dell’approvazione normativa. Si tratta del primo tentativo di lanciare un ETF spot duale da parte di un’entità con affiliazioni politiche.

Il deposito arriva in parallelo ad altre iniziative strategiche di Trump Media, tra cui una raccolta di capitali compresa tra 2,3 e 2,4 miliardi di dollari da investitori istituzionali, destinata all’acquisto di Bitcoin e al sostegno dell’espansione aziendale. L’ETF si inserisce in una strategia più ampia volta alla creazione di servizi finanziari sotto il marchio Truth.Fi e all’integrazione delle criptovalute nell’ecosistema della società .

Sebbene il fondo sia ancora in attesa dell’approvazione da parte della SEC, il suo lancio potrebbe contribuire a legittimare ulteriormente gli investimenti in criptovalute all’interno del sistema finanziario tradizionale e offrire agli investitori retail un prodotto cripto diversificato con un unico ticker.

Oggi il Bitcoin segna un rialzo dell’1,20%, salendo a 106.800 $. L’adozione istituzionale del mercato cripto continua ad accelerare. In parallelo al deposito di DJT, Strategy ha annunciato l’acquisto di altri 10.000 Bitcoin per un valore superiore a 1 miliardo di dollari.

