Le azioni del gigante della difesa Kongsberg Gruppen crollano del 12% dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili del secondo trimestre 📉

Le azioni del principale produttore norvegese di difesa Kongsberg Gruppen ASA (KOG.NO) sono diminuite del 12% oggi, a seguito della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre. Gli investitori hanno reagito con nervosismo all’aumento dei costi, al calo delle riserve di cassa e a un quadro misto relativo agli ordini nei vari segmenti aziendali. Nonostante il forte calo del prezzo delle azioni di Kongsberg, la svendita non si è estesa al settore difesa in generale. Leader della crescita come la britannica Rolls-Royce (RR.UK) e la tedesca Rheinmetall (RHM.DE) hanno continuato a registrare guadagni. La reazione del mercato sembra essere principalmente una presa di profitto dopo il forte rally degli ultimi mesi. Kongsberg Gruppen – principali dati finanziari Q2 2025 Il fatturato è aumentato del 20% su base annua, raggiungendo 13,90 miliardi di NOK, rispetto agli 11,59 miliardi di NOK del Q2 2024.

L’EBIT è stato di 1,92 miliardi di NOK, inclusa una plusvalenza una tantum di 158 milioni di NOK derivante dalla vendita del settore degli ingranaggi di sterzo.

Esclusa questa plusvalenza, il margine EBIT è salito al 12,8%, rispetto al 12,5% dell’anno precedente.

L’utile netto è aumentato a 1,62 miliardi di NOK, rispetto a 1,18 miliardi, con un utile per azione migliorato a 1,85 NOK (contro 1,36 NOK).

I nuovi ordini hanno raggiunto 18,18 miliardi di NOK, rispetto a 17,28 miliardi di NOK del Q2 2024.

L’ordine arretrato ha raggiunto un record di 138,8 miliardi di NOK, rispetto ai 95,56 miliardi di un anno fa. Kongsberg ha evidenziato una forte domanda in tutti i segmenti di business, con le attività del secondo trimestre che confermano sia fondamentali solidi sia un momentum di crescita continuo. L’azienda ha sottolineato che ogni divisione ha registrato una crescita del fatturato su base annua, sostenuta da: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile maggiori consegne di sistemi missilistici e di difesa aerea nel segmento difesa,

forte attivitĂ nel mercato cantieristico di Kongsberg Maritime,

crescente domanda di tecnologie subacquee, sia per i mercati civili che per quelli della difesa. Prospettive nel settore difesa Kongsberg ha riportato una solida domanda per i suoi sistemi di difesa, con diversi Paesi che hanno indicato piani di acquisto di soluzioni Kongsberg. In particolare: La Germania ha confermato l’acquisto del Joint Strike Missile per i suoi caccia F-35, con il contratto finale firmato a fine giugno.

L’azienda ha inoltre finalizzato una joint venture strategica con Thales, unendo le loro unità di comunicazioni tattiche. Questa mossa rafforza la posizione dell’entità combinata in un settore della difesa che vede un aumento degli investimenti in tutta Europa. Liquidità e sviluppi strategici La liquidità e le equivalenze di cassa sono scese a 14,39 miliardi di NOK, rispetto ai 16,46 miliardi del trimestre precedente.

Il flusso di cassa netto è stato negativo per 2,08 miliardi di NOK, comprensivo di 1,78 miliardi di pagamenti di dividendi.

Il debito netto con interessi è diminuito a -9,07 miliardi di NOK, rispetto a -11,30 miliardi nel primo trimestre.

Nel Q2 2025, l’azienda ha firmato un accordo per acquisire la statunitense Sonatech, specialista in acustica subacquea (soggetto ad approvazione regolatoria).

Dei 109 miliardi di NOK dell’arretrato nel settore difesa, 22 miliardi sono previsti per la consegna nella seconda metà del 2025. Suddivisione per segmenti Kongsberg Defence & Aerospace Ricavi: 6,12 miliardi di NOK (+38% YoY)

Contratto chiave: accordo da 6,5 miliardi di NOK per i Joint Strike Missiles con la Germania (5° Paese a ordinare)

Nuovi ordini: 9,84 miliardi di NOK

Arretrato ordini: 109,24 miliardi di NOK Kongsberg Maritime Ricavi: 6,39 miliardi di NOK (+7% YoY)

Soluzioni per navi offshore rappresentano il 35% degli ordini di nuove costruzioni

Nuovi ordini: 7,52 miliardi di NOK

Arretrato ordini: 26,2 miliardi di NOK

EBIT: 716 milioni di NOK, margine 11,2% Kongsberg Discovery Ricavi: 1,23 miliardi di NOK (+21% YoY), trainati dalle consegne di veicoli subacquei e sistemi di mappatura

EBIT: 230 milioni di NOK (contro 143 milioni YoY)

Nuovi ordini: 966 milioni di NOK

Arretrato ordini: 2,92 miliardi di NOK

Fonte: xStation5

