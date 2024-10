Le azioni di Arcadium Lithium guadagnano oltre il 30% in seguito alla notizia dell'interesse di Rio Tinto nell'acquisizione della società 📈

L'acquisizione continuerebbe una tendenza di grandi offerte nel settore minerario. Entrambe le aziende hanno confermato l'inizio dei colloqui per una potenziale acquisizione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Per ora, non ci sono accordi vincolanti tra di loro. L'offerta di Rio Tinto è probabile che offra un premio significativo. Il prezzo delle azioni di Arcadium Lithium (ALTM.US) è schizzato in alto di oltre il 41% all'apertura, dopo la conferma della notizia che il gigante minerario Rio Tinto (RIO.UK) sta considerando di acquisire l'azienda. La notizia dei potenziali colloqui era emersa già venerdì, quando il prezzo delle azioni di Arcadium era aumentato del 10%. Sebbene le aziende abbiano confermato la loro volontà di entrare in trattative, vale la pena ricordare che per il momento non sono vincolate da alcun accordo, quindi la realizzazione dell'affare non è affatto certa. Arcadium Lithium è una delle principali aziende minerarie e di lavorazione del litio. Le stime indicano che l'azienda attualmente rappresenta il 5% dell'offerta mondiale di questo metallo, e alcune analisi suggeriscono che la sua quota di mercato globale aumenterà al 6% entro il 2028. L'azienda opera in Argentina, Canada e Australia Occidentale, tra gli altri paesi. Condizioni di mercato difficili per il litio Il litio è uno dei metalli chiave del futuro, data la transizione energetica, lo sviluppo tecnologico globale in corso e il crescente mercato per i veicoli elettrici. Tuttavia, i prezzi del metallo sono stati colpiti duramente dall'ambiente di mercato negli ultimi anni. La domanda di auto elettriche sta chiaramente rallentando (soprattutto in Europa), traducendosi in significativi tagli nei piani di produzione di veicoli per gli anni a venire. Le decisioni dei principali produttori automobilistici europei di annullare l'apertura di alcune nuove fabbriche di batterie stanno intensificando l'ambiente di eccesso di offerta nel mercato dei metalli. Inoltre, l'alto tasso d'interesse rallenta il processo di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia limitando le opportunità di investimento delle aziende, di conseguenza, il forte fattore pro-crescita per i prezzi dei metalli rimane ridotto. Tuttavia, a lungo termine, i prezzi del litio sembrano avere il potenziale per rimbalzare dai loro minimi, e l'inizio di un ciclo di riduzione dei tassi d'interesse potrebbe sostenere un aumento degli investimenti nel mercato delle energie rinnovabili, il che potrebbe contribuire a stimolare la domanda a sufficienza per tirare il metallo fuori dai suoi attuali minimi. È impossibile fornire un'indicazione chiara su quando i prezzi raggiungeranno i loro minimi, ma la attuale diminuzione dei prezzi del metallo che sta abbassando le valutazioni dei produttori e delle aziende minerarie sta creando un ambiente attraente per iniziare ad acquisire aziende a valutazioni molto interessanti. L'aumento del movimento del mercato M&A per le aziende minerarie indica che alcune società e grandi investitori stanno iniziando a scommettere su prezzi che si avvicinano al fondo, cercando così opportunità di mercato.  I prezzi del litio continuano la loro tendenza al ribasso, sia su base mensile che annuale. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Arcadium Lithium nel mirino di Rio Tinto Una di queste offerte potrebbe essere il tentativo di Rio Tinto di acquisire Arcadium Lithium. Per il gigante minerario, un simile accordo potrebbe soddisfare la sua strategia annunciata di aumentare l'esposizione al mercato del litio. Inoltre, da una prospettiva di mercato, la valutazione attuale di Arcadium Lithium sembra molto allettante. Gli indicatori di valore fondamentali, prima della notizia della potenziale acquisizione, indicavano che l'azienda stava trattando a un P/BV di 0,5x, EV/Vendite forward di 4x e EV/EBITDA forward di 10,2x. La capitalizzazione di mercato di 3,3 miliardi di dollari è ben al di sotto della stima di consenso degli analisti, che è di circa 5,2 miliardi di dollari per l'azienda. Inoltre, nel caso in cui ci sia un desiderio di acquisizione, Rio Tinto dovrà molto probabilmente offrire un premio corrispondente, date le sinergie che un'acquisizione di Arcadium potrebbe offrirgli. Alcune valutazioni indicano addirittura un valore aziendale di 8,5 miliardi di dollari.  L'acquisizione potrebbe rappresentare una situazione vantaggiosa per entrambe le aziende? Arcadium Lithium ha dovuto limitare severamente i propri progetti e la propria espansione per il momento a causa delle difficili condizioni del mercato del litio. A causa del potenziale limitato di finanziare progetti in modo autonomo, le possibilità di crescita dell'azienda sia in termini di valutazione di mercato che di ricavi previsti sono attualmente notevolmente limitate. Tuttavia, sfruttando le opportunità offerte da Rio Tinto, è probabile che l'azienda possa sviluppare i propri progetti e ampliare le proprie operazioni, rafforzando così la sua posizione nel mercato globale della lavorazione del litio. D'altra parte, Rio Tinto potrebbe diversificare il proprio portafoglio e aumentare la propria esposizione al mercato del litio come risultato dell'acquisizione, oltre a ottenere maggiori efficienze dalle proprie attività esistenti, sfruttando tra l'altro le operazioni di Arcadium Lithium in Argentina per supportare il Rincon Lithium Project.  Il movimento odierno del prezzo delle azioni di Arcadium Lithium non esaurisce il potenziale di aumento del prezzo delle azioni se l'accordo dovesse concretizzarsi. La valutazione consensuale nei prossimi 12 mesi è ancora superiore del 12% rispetto al prezzo attuale, e il premio probabile potrebbe essere anche più elevato. Tuttavia, vale la pena notare che lo scenario è ancora non confermato, e il fallimento della conclusione dell'affare potrebbe essere associato a forti sconti sulle azioni dell'azienda. Fonte: xStation



