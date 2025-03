Le azioni di CrowdStrike crollano a causa delle previsioni prudenti per il 2025📉

Le azioni di CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) sono scese fino al 12% mercoledì durante le contrattazioni, dopo che il gigante della cybersicurezza ha emesso una deludente previsione sugli utili, segnalando sfide continue mentre l'azienda continua a riprendersi dall'interruzione del software dello scorso anno.  Prospettive finanziarie 2025 (FY2026): Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'azienda ha fornito una previsione di ricavi tra 4,74 e 4,81 miliardi di dollari, in linea con le aspettative degli analisti di 4,77 miliardi di dollari. Tuttavia, la previsione dell'utile operativo rettificato di CrowdStrike tra 944,2 e 985,1 milioni di dollari è inferiore alla previsione di 1,03 miliardi di dollari. Ciò che ha maggiormente preoccupato gli investitori è stata la previsione dell'utile per azione rettificato (EPS) tra 3,33 e 3,45 dollari, ben al di sotto della stima di consenso di 4,43 dollari. Previsioni Q1 2025 (FY2026): Per il prossimo trimestre, CrowdStrike prevede ricavi tra 1,10 e 1,11 miliardi di dollari, in linea con le aspettative degli analisti di 1,11 miliardi di dollari. La previsione di utile operativo rettificato dell'azienda tra 173,1 e 180,0 milioni di dollari e la previsione di EPS rettificato tra 0,64 e 0,66 dollari sono significativamente inferiori alle previsioni degli analisti di 219,7 milioni di dollari e 0,96 dollari, rispettivamente. Fattori che influenzano le previsioni: L'azienda prevede costi legati all'interruzione di 73 milioni di dollari nel Q1 2025, oltre a 43 milioni di dollari associati ai programmi di impegno per i clienti avviati dopo l'incidente del 19 luglio. L'implementazione di una tassa rettificata del 22,5% comporterĂ una riduzione di 0,19 dollari sull'EPS nel Q1 e un impatto di 0,98 dollari sull'EPS per l'intero anno. Il CEO George Kurtz ha annunciato che l'azienda sta terminando il "programma di pacchetti di impegno per i clienti" lanciato dopo l'interruzione, che offriva sconti per aiutare a trattenere i clienti colpiti. Commento del CEO: Il CEO George Kurtz ha definito il quarto trimestre come l'inizio di una "storia di recupero" e ha espresso fiducia che la crescita accelererĂ nella seconda metĂ del 2025, poichĂ© "gli sconti una tantum cesseranno". Ha spiegato che la previsione di redditivitĂ inferiore riflette i costi di vendita e marketing per i pacchetti di impegno dei clienti che saranno "ammortizzati durante l'intero anno" e gli investimenti pianificati in aree chiave per supportare la scalabilitĂ e le capacitĂ di intelligenza artificiale dell'azienda. CrowdStrike (Intervallo D1) Le azioni stanno attualmente negoziando al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. I ribassisti punteranno a un nuovo test della SMA a 200 giorni e del livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. I rialzisti, invece, cercheranno di riprendere la SMA a 50 giorni a 385,98 dollari e il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, che storicamente ha agito sia da supporto che da resistenza.   Â

