Le azioni di Domino's Pizza crollano nonostante i guadagni siano superiori alla media

Le azioni di Domino's Pizza Inc. (DPZ) sono scese del 2,2% nelle contrattazioni pre-mercato di lunedì, dopo che i risultati del primo trimestre della catena di pizzerie hanno mostrato forza a livello internazionale ma debolezza nel mercato domestico. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile I risultati del Q1 mostrano una performance mista Domino's ha riportato un utile per azione del primo trimestre di 4,33 $, con un aumento del 21% rispetto ai 3,58 $ per azione dell'anno precedente e superiore alla stima degli analisti di 4,05 $. Tuttavia, i ricavi sono aumentati solo del 2,5%, raggiungendo 1,11 miliardi di dollari, al di sotto della previsione di 1,12 miliardi di dollari. Le vendite comparabili negli Stati Uniti sono diminuite dello 0,5%, rispetto alla crescita del 5,6% registrata nello stesso trimestre dell'anno precedente, mentre le vendite comparabili a livello internazionale sono aumentate del 3,7%, superando significativamente la crescita dell'0,9% registrata nell'anno precedente. Utili vs Stime. Fonte: Bloomberg L.P. I parametri di performance hanno mostrato debolezza nelle operazioni domestiche, con i negozi di proprietà dell'azienda che hanno registrato una diminuzione del 1,5% del margine lordo, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Le vendite comparabili dei franchise domestici sono scese dello 0,4%, contro una stima di crescita dello 0,36%, mentre i negozi di proprietà dell'azienda hanno registrato una diminuzione più marcata del 2,9%, rispetto al previsto calo dello 0,35%. La crescita internazionale compensa la debolezza domestica Le vendite al dettaglio globali dell'azienda sono aumentate del 4,7% su base annua, raggiungendo 4,46 miliardi di dollari, con i mercati internazionali che hanno trainato gran parte della crescita nonostante le difficoltà derivanti dalla debolezza delle valute estere. Mentre le operazioni negli Stati Uniti hanno faticato, il business internazionale di Domino's ha mostrato resilienza con una crescita delle vendite comparabili del 3,7%, superando sostanzialmente l'aumento stimato dell'1,88%. "La crescita continua della quota di mercato riflette la capacità dell'azienda di controllare ciò che è sotto il suo controllo, un elemento chiave per il successo a lungo termine", ha dichiarato l'amministratore delegato Russell Weiner in una dichiarazione. "Di fronte a un ambiente macroeconomico globale difficile, i nostri pilastri strategici 'Hungry for MORE' stanno lavorando insieme per generare PIÙ vendite, PIÙ negozi e PIÙ profitti, ogni anno." Domino's Pizza (D1) Il titolo sta negoziando vicino a un livello che ha agito come una forte resistenza negli ultimi mesi, spesso portando a inversioni di tendenza. I ribassisti sono probabilmente diretti verso un nuovo test delle SMA a 30 e 50 giorni, mentre i rialzisti cercheranno di superare l'alto recente di 499 $. L'RSI continua a mostrare una divergenza rialzista, mentre il MACD si sta allargando, supportando il momentum positivo.

