Le azioni di Lam Research e UPS guadagnano il 6% dopo che i rapporti del terzo trimestre hanno superato le stime di Wall Street 📈

Le azioni della società di servizi e attrezzature per la produzione di semiconduttori Lam Research (LAM.US) e di UPS (UPS.US), la più grande azienda di logistica degli Stati Uniti, stanno guadagnando quasi il 6% oggi prima dell'apertura del mercato statunitense. Nel primo caso, le azioni di Lam stanno cercando di rompere una pericolosa striscia di ribassi che dura da luglio, mentre nel secondo stanno "dicendo addio" a minimi pluriennali e potrebbero testare oggi la media mobile a 200 sessioni. Lam Research (LAM.US) Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'utile per azione è stato di 0,86 dollari contro i 0,81 dollari previsti, il fatturato è stato di 4,17 miliardi di dollari contro i 4,05 miliardi di dollari attesi.

Il fatturato è aumentato dell'8% rispetto al trimestre precedente e del 20% su base annua, e il margine di profitto operativo è migliorato dell'1,2% raggiungendo il 30,3%. La posizione di cassa dell'azienda si attesta a 6,1 miliardi di dollari, rispetto ai 5,9 miliardi di dollari del secondo trimestre.

L'azienda prevede un utile per azione nel quarto trimestre compreso tra 0,77 e 0,97 dollari; le aspettative suggerivano 0,85 dollari; stima un fatturato per il quarto trimestre compreso tra 4 e 4,6 miliardi di dollari, mentre Wall Street si aspettava 4,22 miliardi di dollari.

Lam prevede che il suo margine lordo scenderà dal 48,2% attuale (47,9% un anno fa) al 46,9% nel quarto trimestre; tra il secondo e il terzo trimestre, il margine lordo dell'azienda è diminuito di 30 punti base. La Cina rappresenta fino al 37% del fatturato; Taiwan e Corea del Sud contribuiscono rispettivamente per il 15% e il 18%. Tuttavia, Lam prevede che il fatturato dalla Cina sarà solo del 30% nel quarto trimestre.

I ricavi dalla Cina sono diminuiti dell'8,6% su base annua, ma i ricavi da mercati come Taiwan, Corea del Sud e Asia sudorientale sono aumentati rispettivamente del 157%, 37% e 52% su base annua.

I ricavi in Cina sono diminuiti, ma l'azienda vede catalizzatori nei mercati dell'imballaggio avanzato e della produzione; gli investimenti in capitale fisso sono stati di 110 milioni di dollari contro i 77 milioni di dollari nel terzo trimestre 2023.

I ricavi dei segmenti Foundry, Memory e Logic/IDM sono stati di 2,39 miliardi di dollari (crescita del 16% su base annua), leggermente al di sotto delle stime di 2,45 miliardi di dollari.

I ricavi da supporto clienti e altre categorie hanno visto una crescita del 25% su base annua, raggiungendo 1,78 miliardi di dollari, superando i 1,6 miliardi di dollari stimati.

Il CEO, Tim Archer, ha affermato che gli "investimenti di Lam in tecnologie chiave posizionano l'azienda per sovraperformare la crescita delle attrezzature per la fabbricazione dei wafer nel 2025 e oltre".

L'azienda vede un futuro catalizzatore in NAND, GAA, così come in strumenti di incisione selettiva e deposizione di strati atomici (ALD), segnalando che è ben posizionata per beneficiare dei futuri cambiamenti tecnologici nell'industria dei semiconduttori.

Nonostante la solidità dell'attività , la grande esposizione alla Cina non ha giovato all'azienda negli ultimi tempi. Inoltre, parte delle soluzioni di Lam sono correlate al settore dei chip non basati su intelligenza artificiale, dove è ancora evidente un rallentamento. Tuttavia, i risultati si sono rivelati molto solidi e il previsto calo dei margini lordi non ha spaventato gli investitori, poiché l'azienda è ben posizionata per il futuro. United Parcel Service (UPS.US) L'utile per azione è salito a 1,80 dollari per azione rispetto a 1,31 dollari nel terzo trimestre 2023 (utile netto di 1,54 miliardi di dollari rispetto a 1,13 miliardi di dollari); Wall Street si aspettava 1,63 dollari (aumento del 12% su base annua).

Il fatturato ha superato le aspettative per la prima volta in 2 anni, con un forte rendimento del business domestico statunitense. Le vendite sono aumentate del 5,6% su base annua a 22,25 miliardi di dollari, rispetto al consenso di 22,1 miliardi di dollari.

I margini nel settore del mercato domestico statunitense sono leggermente diminuiti al 6,2%, ma il profitto operativo è aumentato del 47,8% su base annua.

I volumi di spedizione negli Stati Uniti sono aumentati del 6,5% su base annua; nel settore internazionale, il fatturato per spedizione è aumentato del 2,5% su base annua.

I ricavi del segmento più grande dell'azienda, il settore delle spedizioni e della logistica che opera negli Stati Uniti, sono aumentati del 5,8% su base annua a 14,45 miliardi di dollari rispetto ai 14,27 miliardi di dollari previsti.

L'azienda ha ridotto le aspettative di fatturato annuale a 91,1 miliardi di dollari, rispetto ai 93 miliardi di dollari precedentemente previsti, ma gli investitori hanno apprezzato la maggiore redditività ; la modifica è stata motivata dalla vendita di Coyote Logistics.

La forte performance di UPS è "ulteriore prova" della continua solidità dell'economia statunitense nel suo complesso e del consumatore medio. Aspetti significativi sono l'aumento dei volumi di spedizione nel terzo trimestre e il notevole incremento del profitto. Grafici di Lam Research e UPS (D1) Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

