Le azioni di Southwest Airlines scendono mentre Elliott Investment Management intensifica la lotta per procura📉

Le azioni di Southwest Airlines (LUV.US) sono scese dell'1,26% oggi dopo la notizia che l'investitore attivista Elliott Investment Management ha formalmente richiesto una riunione straordinaria degli azionisti, intensificando la sua spinta per cambiamenti significativi nella compagnia aerea.  Elliott, che ha accumulato una partecipazione dell'11% in Southwest, sta cercando di sostituire otto membri attuali del consiglio con i propri candidati. Questa mossa segna la prima battaglia di proxy negli Stati Uniti di Elliott dal 2017 e la sua prima richiesta di una riunione straordinaria degli azionisti dalla fondazione della società nel 1977. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'investitore attivista ha proposto una lista di otto candidati per il consiglio, tra cui veterani del settore come Michael Cawley, ex vice-CEO di Ryanair, e David Cush, ex-CEO di Virgin America. Elliott ha richiesto che la riunione straordinaria si tenga il 10 dicembre 2024. Questa escalation arriva nonostante i recenti sforzi di Southwest per accontentare gli investitori. A settembre, la compagnia aerea ha annunciato la partenza di sei membri del consiglio, tra cui il presidente Gary Kelly, e ha ridotto la dimensione del consiglio da 15 a 12 membri. Southwest ha anche presentato piani per aumentare l'utile operativo di 4 miliardi di dollari entro il 2027 e ha annunciato modifiche alla sua politica sui posti a sedere e alla strategia internazionale. Tuttavia, Elliott sostiene che queste misure siano insufficienti. La società ha criticato la leadership di Southwest, in particolare il CEO Bob Jordan, citando anni di scarsa performance rispetto ai concorrenti del settore. Negli ultimi tre anni, le azioni di Southwest sono scese di circa il 40%, sottoperformando rivali come Delta Air Lines e United Airlines. La reazione negativa del mercato di oggi suggerisce che gli investitori siano preoccupati per la possibilità di una lunga e discontinua battaglia per il consiglio di amministrazione. Ci sono anche preoccupazioni che la battaglia di proxy possa distogliere la gestione dall'implementazione di miglioramenti operativi necessari e iniziative strategiche. Con il proseguire della situazione, gli investitori osserveranno da vicino la risposta di Southwest e qualsiasi impatto potenziale sulle operazioni e sulla strategia a lungo termine della compagnia. L'esito di questa battaglia di proxy potrebbe avere implicazioni significative per la direzione futura e la leadership di Southwest. Il prezzo si sta avvicinando al supporto del 50% di ritracciamento di Fibonacci, che è stato un livello forte sia nei movimenti al rialzo che al ribasso. L'RSI è al limite della divergenza ribassista, con il livello 52,9 che conferma il trend ribassista. Oggi il MACD ha dato un segnale di vendita, il che potrebbe dare un vantaggio ai ribassisti. Per i rialzisti, il livello chiave è il 61,8% di ritracciamento di Fibonacci. I rialzisti riacquisteranno il controllo se il prezzo rimarrà per diversi giorni di trading sopra i 30,76 dollari. Altrimenti, i ribassisti potrebbero prevalere. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.