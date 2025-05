Le azioni europee sotto pressione per le dichiarazioni di Trump 📉

I guadagni dei mercati azionari si sono interrotti mentre ci avviciniamo a un lungo weekend. Il presidente Trump ha proposto un dazio del 50% su tutte le importazioni provenienti dall’Unione Europea a partire dal 1° giugno, dando all’UE e agli Stati Uniti poco più di una settimana per raggiungere un accordo ed evitare questa tassa potenzialmente devastante per l’Europa. Il presidente sta usando i dazi come ennesima tattica negoziale per fare pressione sull’UE e ottenere concessioni? Oppure si tratta del segnale che i negoziati, avviati a metà aprile, sono falliti e ci si deve ora aspettare minacce di ritorsioni da parte dell’UE nel prossimo futuro? Riteniamo che si tratti di una combinazione di entrambe le cose. L’UE è una delle aree meno apprezzate da Trump e i suoi rapporti con i leader europei appaiono tesi, aumentando la possibilità di una lunga guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Crollo dei titoli europei 📉 Settore auto e lusso in difficoltà La reazione immediata dei mercati è stata una forte ondata di vendite sulle azioni europee. L’indice Eurostoxx 50 è sceso del 2,3%, il DAX tedesco ha perso quasi il 2,7% prima dell’apertura di Wall Street, e anche il CAC 40 francese è calato di quasi il 2,5%. Dopo l’apertura del mercato americano, gli indici azionari stanno tentando un modesto rimbalzo, ma segnano ancora perdite intorno all’1,5%. Questa brusca flessione ha spinto gli indici europei verso una settimana negativa, con performance inferiori rispetto ai mercati statunitensi. Il FTSE 100 britannico è il meno colpito, con un calo di “soli” -1%, grazie in parte all’accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti, che offre una sorta di protezione dall’aggressività tariffaria americana. DAX tutto in rosso, male auto e lusso Tutti i settori dell’indice tedesco DAX sono in calo, guidati dai comparti beni di consumo discrezionali e finanziari. Il settore immobiliare regge leggermente meglio. Stessa dinamica per l’Eurostoxx 50, dove le peggiori performance si registrano tra le case automobilistiche – Ferrari, Stellantis N.V., BMW e Mercedes-Benz – tutte in calo di oltre il 3%. Volkswagen è leggermente meno colpita, grazie a una presenza maggiore nel mercato statunitense. Il settore del lusso è anch’esso in forte sofferenza: LVMH, Hermès e Kering perdono tutte oltre il 3%. Questi dazi colpiscono duramente il cuore di alcune delle principali industrie europee, rendendo difficile un recupero dei mercati entro la fine della giornata. Non solo l’UE: anche Wall Street sotto pressione Le aziende europee non sono le uniche a essere vendute. La notizia dei dazi ha influenzato negativamente il sentiment globale, e i futures sugli indici USA indicano un’apertura in forte ribasso. Le azioni Apple sono scese di oltre il 3% dopo l’annuncio di Trump di un dazio del 25% su tutti gli iPhone venduti negli USA ma non prodotti sul suolo americano. È attesa una reazione ribassista significativa, soprattutto considerando che Apple non ha piani immediati per spostare la produzione di iPhone negli Stati Uniti.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.