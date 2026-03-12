Le azioni europee tentano di stabilizzarsi nonostante l'impennata dei prezzi del petrolio 🔍

L’Europa sta cercando di recuperare dopo un’apertura debole, con il DAX tedesco ora vicino alla parità. Gli investitori devono ancora rielaborare il rischio geopolitico in aumento, mentre il Brent si avvicina gradualmente ai 100 dollari al barile. Nuove notizie su attacchi a petroliere, interruzioni portuali e ulteriori ondate di attacchi con droni e missili in Medio Oriente continuano a pesare sul sentiment globale, mentre il recente rilascio delle riserve strategiche da parte dell’IEA è visto principalmente come un tamponamento temporaneo, più che come una soluzione strutturale. I futures sugli indici europei stanno rimbalzando dopo un inizio debole, sostenuti da un lieve miglioramento del sentiment a Wall Street. Tuttavia, l’Euro Stoxx 50 resta in calo di circa lo 0,3%.

La reazione di mercato di mercoledì ha suggerito che il rilascio delle riserve strategiche da parte dell’IEA non è stato percepito come un punto di svolta strutturale, ma piuttosto come un sollievo temporaneo in un conflitto prolungato con l’Iran. Nel frattempo, i mercati obbligazionari restano sotto pressione, complicando ulteriormente le prospettive per le azioni europee, in particolare nei settori sensibili ai costi di finanziamento. In Asia, la sessione si è chiusa nettamente in rosso: l’indice MSCI Asia Pacific ha perso l’1,3%, il Topix ha ceduto l’1,3% e il Taiex di Taiwan l’1,6%. Anche i mercati di Hong Kong e della Cina continentale hanno chiuso in calo. Le criptovalute mantengono un andamento cautamente rialzista, con Bitcoin vicino a 70.500 dollari. Anche oro e argento stanno guadagnando terreno, con l’argento in rialzo di oltre il 2% sopra gli 86 dollari l’oncia. Le aziende europee esposte al credito privato potrebbero attirare attenzione dopo che Morgan Stanley e Cliffwater hanno limitato i prelievi dai loro fondi multi-miliardari di private credit, a seguito di forti richieste di rimborso da parte degli investitori. Notizie sulle azioni Repsol ha ricevuto un doppio upgrade a outperform da RBC Capital Markets, con gli analisti che prevedono margini di raffinazione elevati per tutto il 2026, nonostante le interruzioni legate al conflitto USA-Israele-Iran .

Neste è stata portata a outperform da RBC (precedentemente sector perform), con la società finlandese di biocarburanti che potrebbe beneficiare dell’attuale contesto geopolitico.

Hochschild Mining è stata aggiornata a overweight da JPMorgan (precedentemente neutral), grazie al sostegno dei prezzi dell’oro e dell’argento e a un punto di ingresso interessante dopo il recente calo del prezzo delle azioni.

Ferragamo ha riportato risultati annuali migliori delle attese, con il management che si è mostrato fiducioso sulle performance dell’anno in corso. Tuttavia, alcuni analisti restano cauti, sottolineando che il processo di turnaround richiederà ancora tempo e pazienza. Chart: DE40 (D1 timeframe) Variazioni nelle raccomandazioni degli analisti Upgrade Epiroc – upgrade a overweight da Morgan Stanley; PT 262 SEK

Faron Pharma – upgrade a buy da Inderes

Hochschild Mining – upgrade a overweight da JPMorgan; PT 990 pence

Impianti – upgrade a outperform da EnVent S.p.A.; PT €1

Neste – upgrade a outperform da RBC; PT €30

Nichols – upgrade a buy da Deutsche Bank; PT 1.150 pence

Rentokil – upgrade a buy da UBS; PT 540 pence

Repsol – upgrade a outperform da RBC; PT €25 Downgrade Also – downgrade a hold da Berenberg; PT 165 CHF

Bodycote – downgrade a sector perform da RBC; PT 775 pence

Quilter – downgrade a underperform da Avior Capital Markets

Sandvik – downgrade a equal-weight da Morgan Stanley; PT 356 SEK Inizio copertura (Initiations) Asta Energy Solutions – iniziata con add da Baader Helvea

Aumovio – iniziata con outperform da Oddo BHF; PT €50

CSG – iniziata con accumulate da Erste Group; PT €36

Eviso – iniziata con outperform da Mediobanca; PT €10,20

INVISIO AB – iniziata con hold da ABG; PT 280 SEK Ripristini (Reinstatements) Pennon – ripristinata con outperform da BNP Paribas; PT 575 pence Fonte: xStation5

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