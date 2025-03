Le azioni Intel salgono mentre il nuovo CEO Tan pianifica una radicale revisione

Le azioni di Intel sono aumentate dell'8,1% oggi, guidando sia l'S&P 500 che il Nasdaq 100, poiché gli investitori accolgono con favore i piani di ristrutturazione del nuovo CEO Lip-Bu Tan. Il titolo ha guadagnato oltre il 21% nelle ultime cinque sedute di trading, prima che Tan assuma ufficialmente la guida martedì. Secondo quanto riportato, Tan punta a rinnovare le operazioni di produzione di Intel e la strategia nell'ambito dell'IA, affrontando anche un eccessivo strato di gestione intermedia. In una recente riunione aziendale, ha avvertito di "decisioni difficili", nonostante Intel abbia già tagliato 15.000 posti di lavoro lo scorso anno. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il nuovo CEO prevede di migliorare le performance di Intel Foundry, che ha registrato una perdita di 13,4 miliardi di dollari lo scorso anno, cercando nuovi clienti tra cui Nvidia e Broadcom. Piuttosto che separare la produzione, Tan sembra impegnato a migliorare l'efficienza per competere meglio con TSMC. Intel spera anche di sviluppare una nuova architettura di chip IA entro il 2027, con rilascio annuale dei nuovi modelli, cercando di guadagnare terreno in un mercato dominato da Nvidia. Separatamente, l'azienda ha presentato oggi le tecnologie XeSS 2 per migliorare le performance di gioco sull'hardware Intel. Tan si trova ad affrontare sfide significative, con Intel che ha registrato una perdita di 19 miliardi di dollari nel 2024 dopo un decennio di scelte strategiche sbagliate. L'ex CEO di Cadence e precedente membro del consiglio di Intel si è dimesso lo scorso agosto per divergenze sulle modifiche proposte. Ora, gli investitori sembrano ottimisti che la sua conoscenza del settore e il suo approccio deciso possano riportare Intel alla redditività e alla leadership tecnologica. Intel (Interval D1)

Il titolo sta negoziando sopra il livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6% e si sta avvicinando alla SMA a 250 giorni a 26,25$. I ribassisti cercheranno di muoversi sotto il livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6% e di puntare al livello di ritracciamento Fibonacci del 38,2%, che coincide con la SMA a 200 giorni. Al contrario, i rialzisti cercheranno di riconquistare il massimo locale a 27,57$. L'RSI sta entrando nella zona di ipercomprato in divergenza rialzista, mentre il MACD si amplia dopo una divergenza rialzista.

