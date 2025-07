Le azioni PepsiCo salgono del 6% dopo i solidi risultati trimestrali, segnalando un potenziale rimbalzo

Il titolo PepsiCo è salito di oltre il 6% dopo la pubblicazione degli ultimi risultati trimestrali, segnalando l’inizio di una possibile ripresa dopo due anni di performance deludenti. Principali dati finanziari: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Utile per azione (EPS): 2,12 $ (consenso Bloomberg: 2,03 $; anno precedente: 2,28 $)

Ricavi: 22,73 miliardi di dollari (+1% a/a; attese: 22,32 miliardi)

Ricavi organici: +2,1% (stima: +1,15%) Performance per segmento: Foods North America: 6,47 miliardi $ (stima: 6,37 miliardi)

Foods America Latina: 2,55 miliardi $ (stima: 2,53 miliardi)

EMEA: 4,54 miliardi $ (stima: 4,33 miliardi)

Franchise bevande internazionali: 1,37 miliardi $ (stima: 1,36 miliardi)

Asia-Pacifico: 1,00 miliardo $ (stima: 999,4 milioni) PepsiCo Beverages North America: Ricavi: 6,80 miliardi $ (anno precedente: 6,81 miliardi; stima: 6,78 miliardi)

Ricavi organici: +1% (stima: -0,5%) Previsioni per l’intero anno 2025: Crescita prevista: Ricavi organici in aumento a una cifra bassa anno su anno

EPS core a cambi costanti: In linea con l’anno precedente

Aliquota fiscale effettiva: Circa 20%

Ritorno di capitale agli azionisti: Circa 8,6 miliardi $ (7,6 miliardi in dividendi, 1 miliardo in buyback)

Impatto negativo del cambio (FX headwind): -1,5 punti percentuali su ricavi ed EPS (precedente: -3 p.p.)

EPS core implicito per il 2025: Calo di circa l’1,5%, un miglioramento rispetto alla stima precedente del -3% (EPS 2024: 8,16 $) Commento sui risultati:

Il titolo PepsiCo ha registrato il maggior rialzo in una singola seduta (+6%) da marzo 2020. Pur prevedendo ancora un calo degli utili su base annua, i risultati suggeriscono un miglioramento della traiettoria aziendale. Il management ha evidenziato i progressi nei progetti di ottimizzazione dei costi in Nord America e ha indicato ulteriori investimenti in programma. Secondo alcuni analisti statunitensi, questi dati potrebbero rappresentare un punto di svolta per PepsiCo. Durante la conferenza stampa, l’amministratore delegato Ramon Laguarta ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel rispondere alle nuove aspettative dei consumatori in materia di salute, naturalità e praticità. L’azienda sta puntando sullo sviluppo di nuovi prodotti, in particolare negli snack e nelle bevande ad alto contenuto proteico, oltre ad ampliare l’offerta di formati più piccoli, in linea con le abitudini moderne. PepsiCo intende inoltre riformulare i propri prodotti con ingredienti più naturali, inclusi oli vegetali più salutari e un maggior numero di opzioni a basso contenuto di zucchero. Commentando i cambiamenti tra i competitor, Laguarta ha dichiarato: «Se il cliente lo vuole, lo avrà», riferendosi alla crescente domanda per prodotti meno zuccherati e più naturali. Queste iniziative rappresentano una risposta strategica al trend di lungo periodo che vede i consumatori orientarsi verso prodotti più salutari e al crescente peso dei marchi della GDO (private label). PepsiCo punta su innovazione e reattività per mantenere lo slancio positivo sui mercati internazionali e migliorare la propria posizione sul mercato statunitense. Nonostante le pressioni sui costi, inclusi i dazi, il consiglio di amministrazione ha confermato la guidance per l’intero anno e la politica di remunerazione degli azionisti. Secondo Bloomberg, attualmente ci sono 8 raccomandazioni di acquisto sul titolo PepsiCo, 17 “hold” e 1 “sell”. Dopo aver perso oltre un terzo dal picco del 2023, l’azione ha recuperato oltre il 13% dal minimo locale, raggiungendo i livelli più alti da fine aprile.

