Le azioni Puma crollano del 22% ai minimi degli ultimi 10 anni dopo una previsione deludente e un dividendo deludente📉

Le azioni Puma (PUM.DE) continuano a scendere oggi, toccando livelli che non si vedevano dal 2015. Le vendite e le previsioni dell'azienda indicano un periodo difficile, durante il quale potrebbe affrontare una pressione sui margini. Per la seconda volta in sette settimane, Puma ha deluso gli investitori con risultati più deboli del previsto. Ora prevede un altro anno di crescita lenta, citando dazi commerciali, volatilità valutaria e tensioni geopolitiche. Gli utili rettificati prima di interessi e tasse (EBIT) per il 2025 sono stimati tra 520 milioni di euro e 600 milioni di euro, al di sotto del consenso di mercato di 674 milioni di euro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Anche altri marchi di abbigliamento come Adidas e Nike stanno affrontando sfide, ma Puma sembra essere il più debole tra loro. Gli analisti sono sempre più pessimisti sulla capacità di Puma di aumentare l'attrattiva del marchio e promuovere con successo i nuovi modelli di sneaker in uscita quest'anno. Le vendite in Cina sono deboli, mentre negli Stati Uniti i profitti potrebbero diminuire a causa dei dazi, che probabilmente faranno aumentare i prezzi di Puma sul mercato americano. Risultati finanziari: Vendite totali: 2,29 miliardi di euro , in linea con le previsioni di 2,29 miliardi di euro (vendite di calzature in crescita, abbigliamento in calo)

, in linea con le previsioni di (vendite di calzature in crescita, abbigliamento in calo) Vendite EMEA: 796,5 milioni di euro vs 759,4 milioni di euro previsti

vs previsti Vendite Americhe: 986,3 milioni di euro vs 992 milioni di euro previsti

vs previsti Vendite APAC: 506,6 milioni di euro vs 536,8 milioni di euro previsti

vs previsti Crescita delle vendite a valuta costante: +9,8% YoY vs +9,87% previsto Crescita delle vendite anno su anno per regione: EMEA: +14,6% YoY vs +12,1% previsto

vs previsto Americhe: +6,5% YoY vs +4,67% previsto

vs previsto APAC: +9,5% YoY vs +13,8% previsto Margini e redditività : Margine lordo: 47,3% vs 47,4% previsto

vs previsto EBIT: 109 milioni di euro , in linea con le previsioni

, in linea con le previsioni Dividendo per azione: 0,61 euro vs 0,76 euro previsto Puma prevede una crescita delle vendite annua a una cifra, nella fascia bassa o media. A febbraio 2025, l'azienda ha lanciato il programma "NextLevel", con l'obiettivo di raggiungere un margine EBIT dell'8,5% entro il 2027. L'implementazione di questa iniziativa costerà circa 75 milioni di euro quest'anno, ma Puma prevede di generare risparmi totali di 100 milioni di euro, portando a un profitto aggiuntivo di circa 25 milioni di euro. Azioni Puma (PUM.DE):

Il titolo attualmente è scambiato circa 60% sotto la media mobile a 200 sessioni (EMA200), tornando ai livelli visti tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016. Fonte: xStation5

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.