Le azioni Rheinmetall perdono il 5% 📉 Calano i titoli europei della difesa dopo l'incontro Trump - Zelensky - Macron a Parigi

Oggi possiamo osservare una crescente pressione di vendita (e presa di profitto) tra le principali azioni difensive europee dopo l'incontro di ieri a Parigi tra Trump, Zelensky e Macron, e la dichiarazione di Donald Trump sulla piattaforma Truth Social, in cui il presidente eletto degli Stati Uniti ha affermato che la guerra in Ucraina dovrà finire. Dopo l'incontro con Trump e altri politici europei, Zelensky ha ammesso che, per il momento, l'Ucraina non sarà accettata come membro della NATO. Questo potrebbe essere un segnale positivo per i mercati globali, indicando un indebolimento delle tensioni tra NATO e Russia.

I mercati interpretano questi incontri come un passo più vicino a negoziati con la Russia. Inoltre, negli ultimi giorni non si è registrata una grande escalation militare al confine est dell'Ucraina, il che potrebbe essere visto come un potenziale punto morto o, almeno, una "pausa" a breve termine nel conflitto. I principali produttori militari tedeschi Hensoldt e Rheinmetall perdono oggi rispettivamente il 5% e il 4%. Anche l'italiana Leonardo scende di oltre il 3%, mentre la britannica BAE Systems e la francese Dassault Aviation perdono quasi il 2%.

