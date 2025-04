Le azioni UPS salgono nonostante il ritiro delle previsioni annuali sull'incertezza tariffaria

Le azioni di United Parcel Service Inc. (UPS.US) sono salite del 4,5% nel pre-market di martedì, dopo che il colosso delle consegne ha ritirato le previsioni finanziarie per l’intero anno a causa dell’incertezza economica generata dalle politiche tariffarie del presidente Donald Trump, nonostante i risultati del primo trimestre siano stati superiori alle attese. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati del primo trimestre superiori alle attese nonostante il calo dei ricavi UPS ha riportato un utile rettificato per azione di 1,49 dollari nel primo trimestre, in aumento del 4,2% rispetto agli 1,43 dollari per azione dello stesso periodo dell’anno precedente e superiore alla stima degli analisti di 1,40 dollari.

I ricavi sono diminuiti leggermente dello 0,9%, attestandosi a 21,5 miliardi di dollari, ma sono risultati comunque superiori alle previsioni, fissate a 21,02 miliardi.

L’utile operativo consolidato è cresciuto del 3,3%, raggiungendo 1,7 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre del 2024. Utile vs Stime

Fonte: Bloomberg L.P. Performance dei segmenti: risultati contrastanti Il segmento dei pacchi negli Stati Uniti ha registrato un aumento dei ricavi dell’1,6%, raggiungendo 14,46 miliardi di dollari, superando la stima di 14,2 miliardi. Anche il segmento internazionale ha visto una crescita dei ricavi del 2,7%, arrivando a 4,37 miliardi, sopra le aspettative di 4,27 miliardi.

Tuttavia, il segmento Supply Chain Solutions ha subito un forte calo del 16%, scendendo a 2,71 miliardi di dollari. Il ritiro delle previsioni riflette preoccupazioni economiche più ampie UPS ha ritirato le precedenti previsioni per il 2025, che stimavano ricavi per circa 89 miliardi di dollari e un margine operativo annuo del 10,8%, citando “l’attuale incertezza macroeconomica”.

Questa decisione riflette le preoccupazioni diffuse nel mondo corporate americano, in seguito agli annunci dell’amministrazione Trump su pesanti dazi sulle importazioni, che hanno spinto altre aziende, tra cui American Airlines e Skechers, a fare lo stesso. “In qualità di leader di fiducia nella logistica globale, sfrutteremo la nostra rete integrata e la nostra esperienza commerciale per supportare i clienti nell’adattamento al nuovo contesto,” ha dichiarato Carol Tomé, CEO di UPS. “Inoltre, le azioni che stiamo intraprendendo per riconfigurare la rete e ridurre i costi arrivano nel momento più opportuno. L’ambiente macro può essere incerto, ma grazie alle nostre scelte, emergeremo come una UPS ancora più forte e flessibile.” UPS (D1) Il titolo sta attualmente trattando sotto la media mobile a 30 giorni (SMA). I compratori cercheranno di riconquistare questo livello, con un primo obiettivo fissato vicino alla media a 50 giorni, attorno a 109,29 dollari. I venditori, nel frattempo, potrebbero ritestare i recenti minimi.

L’RSI sta formando una divergenza rialzista con massimi crescenti, mentre il MACD si sta ampliando dopo un crossover positivo.

