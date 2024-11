Le azioni Walmart balzano sugli ottimi risultati del terzo trimestre e la guida al rialzo

Le azioni di Walmart (WMT.US) sono aumentate di circa il 4,42% nel pre-market dopo che il colosso della vendita al dettaglio ha riportato risultati del terzo trimestre migliori del previsto e ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno, sostenuto dalla solida spesa dei consumatori. Le performance positive dell'azienda sono state particolarmente evidenti tra i consumatori ad alto reddito, con le famiglie che guadagnano oltre 100.000 dollari annui che hanno rappresentato circa il 75% dei guadagni di quota di mercato. Risultati Q3 vs. Consenso: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile EPS rettificato: $0,58 vs. $0,53 previsto (+9,62%)

Fatturato: $169,59 miliardi vs. $167,49 miliardi previsto (+1,12%)

Vendite comparative totali negli Stati Uniti escludendo carburante: +5,5% vs. +3,8% previsto

Vendite comparative Walmart US escludendo carburante: +5,3% vs. +3,73% previsto

Vendite comparative Sam's Club US escludendo carburante: +7,0% vs. +4,22% previsto Previsioni aggiornate FY2025 vs. precedenti: EPS rettificato: $2,42-2,47 vs. $2,35-2,43 precedenti (consenso: $2,45)

Crescita delle vendite nette: +4,8-5,1% vs. +3,75-4,75% precedenti

Crescita dell'utile operativo rettificato escludendo effetti valutari: +8,5-9,25% Il colosso della vendita al dettaglio ha riportato un utile per azione rettificato di 58 centesimi, superando ampiamente le aspettative degli analisti di 53 centesimi. I ricavi sono aumentati del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo 169,59 miliardi di dollari, superando la stima di consenso di Bloomberg di 167,49 miliardi di dollari. Le vendite comparative negli Stati Uniti, escluse le vendite di carburante, sono aumentate del 5,3%, superando significativamente le previsioni degli analisti del 3,73%, mentre Sam's Club ha registrato una crescita ancora più forte delle vendite comparative, pari al 7%. Guardando al futuro, Walmart ha aumentato la sua previsione per l’intero anno, ora aspettandosi un utile per azione rettificato compreso tra 2,42 e 2,47 dollari, rispetto alla precedente previsione di 2,35-2,43 dollari. L'azienda ha anche rivisto al rialzo la sua previsione di crescita delle vendite nette, portandola al 4,8%-5,1%, rispetto al 3,75%-4,75% previsto in precedenza. Il direttore finanziario John David Rainey ha sottolineato che, sebbene i consumatori siano selettivi nelle loro spese, continuano a fare acquisti in modo costante, soprattutto durante gli eventi stagionali. Le iniziative di e-commerce dell'azienda, inclusa l’aggiunta recente di orologi usati e sneakers da collezione, hanno contribuito a spingere le vendite online a circa il 18% del volume d'affari complessivo. Nonostante le incertezze macroeconomiche e la stagione di acquisti natalizi più breve, Walmart ha mantenuto un forte slancio, con le sue azioni in aumento di quasi il 60% da inizio anno. Tuttavia, restano delle sfide, tra cui le fluttuazioni valutarie che hanno avuto un impatto negativo di 1,2 miliardi di dollari durante il trimestre, e la contrazione delle vendite di abbigliamento, attribuita al clima più caldo. Il titolo sta scambiando a un massimo storico di 87,55 dollari per azione nel pre-market. Fonte: xStation

