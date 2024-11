Le nuove previsioni di Qualcomm dopo l'Investor Day hanno incontrato una mancanza di entusiasmo da parte del mercato📉

Qualcomm (QCOM.US) ha tenuto un Investor Day ieri. Durante la conferenza, l'azienda ha presentato le sue previsioni per i prossimi anni, oltre a suggerire le sue proiezioni operative nel nuovo contesto post-elezioni. Nonostante le previsioni di crescita in segmenti chiave, si percepisce che le proiezioni dell'azienda per i suoi settori più orientati alla crescita rimangano piuttosto caute, sollevando interrogativi sulla possibile crescita futura dell'azienda tecnologica sulla scia dell'aumento della domanda di AI. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'azienda ha evidenziato la sua pianificata diversificazione nel segmento dell'Internet of Things (IoT). Qualcomm intende espandersi significativamente al di là del segmento degli smartphone e punta a far sì che il 50% della sua esposizione aziendale provenga da segmenti diversi dagli smartphone entro il 2030. Attualmente, il 64% dei ricavi dell'azienda dipende dal segmento degli smartphone. La decisione di diversificare le fonti di ricavo in altri settori rimane un segnale positivo delle misure proattive dell'azienda contro un potenziale eccessivo concentrazione. Qualcomm prevede di generare 22 miliardi di dollari da segmenti come laptop, prodotti automobilistici e altri mercati al di fuori del dominante segmento degli smartphone nei prossimi 5 anni. Nonostante i piani ambiziosi di crescita dei ricavi e di diversificazione, le preoccupazioni degli investitori potrebbero essere legate al fallimento dell'azienda nel rispettare le previsioni precedenti del 2021, il che solleva dubbi sull'efficacia dei piani presentati. L'azienda sottolinea che non si aspetta rischi significativi legati alla nuova amministrazione negli Stati Uniti e nota anche un atteggiamento positivo verso la cooperazione con Trump. Tuttavia, il futuro dell'azienda rimane incerto nel caso di un'escalation delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, dato che Qualcomm ha ancora una forte esposizione al mercato cinese. L'azienda rimane fortemente dipendente dalle grandi aziende tecnologiche, tra cui Apple, che ha annunciato piani per passare parzialmente alla produzione interna di chip chiave nei prossimi anni, il che potrebbe avere un impatto significativo su Qualcomm. Grafico Qualcomm (1D) Nonostante il tono positivo dell'Investor Day, il mercato guarda l'azienda con una certa preoccupazione, soprattutto nel contesto dei prossimi risultati di Nvidia. Le azioni di Qualcomm sono in calo di oltre il 5%, scendendo al di sotto del limite inferiore del trend laterale in cui si trovano da inizio agosto. Il prossimo livello di supporto è il minimo locale del 5 agosto a 151 dollari. Gli investitori dovrebbero concentrarsi su questo livello, poiché una discesa al di sotto di questo valore potrebbe essere interpretata come conferma dell'uscita dal trend laterale. Fonte: xStation

