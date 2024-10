L’euro si indebolisce davanti alla Bce 📌

Today at 01:15 PM BST, the ECB will announce the interest rate levels 📃  Si prevede che la BCE taglierà i tassi di interesse di 25 punti base.

La situazione economica è peggiorata dall'ultima riunione.

I dati sull'inflazione e sull'economia suggeriscono ulteriori tagli dei tassi, ma Lagarde confermerà che eventuali altri interventi dipenderanno dai dati futuri.

L'euro rimane sotto pressione prima della decisione. Le prospettive economiche

La situazione economica nell'area euro non ispira ottimismo, soprattutto guardando alle principali economie, ossia Germania e Francia. Gli indici PMI sono chiaramente peggiorati recentemente. L'indice PMI manifatturiero per l'intera area euro è rimasto sotto i 50 punti da luglio 2022. L'indice PMI dei servizi è ancora positivo, sopra i 50 punti, indicando espansione. Tuttavia, l'indice composito scende sotto i 50 punti per la prima volta da febbraio di quest'anno. Questa situazione suggerisce che la crescita economica nell'intera area euro rimarrà piatta al massimo fino alla fine dell'anno. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Dopo il iniziale recupero degli indici PMI all'inizio di quest'anno, stiamo ora osservando un ritorno alla tendenza ribassista. I tagli dei tassi di interesse potrebbero essere arrivati troppo tardi per l'economia. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Tenendo conto delle aspettative riguardo all'economia europea, la crescita rimarrà piuttosto piatta. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Inflazione sotto l'obiettivo

L'inflazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) per settembre è scesa al 1,7% su base annua, un dato chiaramente inferiore al 2,2% su base annua di agosto. Sebbene l'inflazione di base rimanga elevata al 2,7% su base annua, è comunque inferiore alla lettura precedente del 2,8% su base annua. Se l'inflazione il mese prossimo dovesse scendere nuovamente dello 0,1% su base mensile, ci si potrebbe aspettare un indebolimento del valore annuale, che raggiungerebbe il livello più basso dal primo trimestre del 2021. Il chiaro indebolimento della pressione inflazionistica nell'area euro suggerisce la possibilità di una prospettiva più accomodante da parte della BCE.

L'inflazione nell'area euro è chiaramente sotto l'obiettivo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Le aspettative indicano un taglio dei tassi ora e a dicembre

Le aspettative del mercato indicano chiaramente un taglio dei tassi ora e un altro a dicembre. Successivamente, si prevede che la BCE rallenti i tagli dei tassi e prenda decisioni nelle riunioni trimestrali. Attualmente, il tasso è al 3,5%, ma entro la fine dell'anno scenderà al 3,0%. L'anno prossimo, potrebbe arrivare al 2,0%, assumendo un taglio dei tassi a ogni riunione trimestrale. I rendimenti dei titoli decennali suggeriscono che questo sarà il livello target per i tassi di interesse. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

I rendimenti a due e dieci anni suggeriscono che i tassi di interesse raggiungeranno il 2%. D'altra parte, in passato abbiamo visto un premio sui titoli obbligazionari a livello di 100-200 punti base rispetto al tasso di deposito. Ciò potrebbe suggerire una discesa anche al 1% per il tasso di deposito. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Come reagirà l'euro?

A questo punto, è difficile aspettarsi che i rendimenti obbligazionari nell'area euro scendano molto ulteriormente, sebbene ciò potrebbe accadere con il ritorno del QE in Europa. Pertanto, il minimo per l'euro potrebbe essere vicino, come indicato dai rendimenti statunitensi, che possono essere illustrati dal comportamento dei prezzi obbligazionari (TNOTE). L'EURUSD sta attualmente testando l'area intorno a 1,0850. Tuttavia, se la BCE ammorbidisce ulteriormente la sua comunicazione, non si può escludere una discesa verso 1,0800, con un ritracciamento del 78,6% dell'ultima ondata rialzista. Se, tuttavia, la BCE indica che i tagli dei tassi saranno limitati e che quelli del prossimo anno saranno moderati (trimestrali), ciò dovrebbe favorire l'euro contro il dollaro nel lungo periodo.

