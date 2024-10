L’EURUSD guadagna davanti al PCE statunitense 🗽

💵Markets await for August US PCE reading scheduled at 1:30 PM BST L'inflazione core PCE potrebbe determinare le aspettative per il taglio dei tassi da parte della Fed a novembre. Anche se la prossima decisione della Fed è ancora a più di un mese di distanza e il nome del nuovo presidente degli Stati Uniti sarà noto prima di allora, i dati odierni potrebbero aumentare o ridurre le aspettative del mercato riguardo alla dimensione del prossimo movimento sui tassi di interesse. Le aspettative prima della lettura odierna dell'inflazione PCE - la misura più importante dell'inflazione per la Fed - sono piuttosto miste. Certamente, una lettura sorprendentemente bassa potrebbe indebolire il dollaro e i rendimenti. Un’eventuale lettura del PCE più alta delle previsioni sembra essere più pericolosa per gli indici di Wall Street, poiché potrebbe portare la Fed a essere più cauta riguardo all'attuale scala aggressiva di allentamento monetario, suggerendo che Powell potrebbe aver "sbagliato" ad allentare troppo la politica, comunicando un ciclo di allentamento troppo aggressivo. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Una lettura leggermente inferiore o in linea con le previsioni, che suggerirebbe che la Fed "non ha sbagliato" riguardo al pivot accomodante e che l'inflazione scenderà in linea con le aspettative della Federal Reserve, sembra essere la più favorevole. Oltre all'inflazione stessa, il mercato rivolgerà la propria attenzione alla spesa e al reddito degli americani, dove le aspettative di mercato suggeriscono redditi più alti ma consumi comunque più bassi, mentre il mercato del lavoro sta mostrando segni di raffreddamento. Si prevede inoltre che il tasso di risparmio delle famiglie americane recuperi lentamente e il mercato potrebbe vedere il continuo slancio di salari più elevati e spese inferiori come segnali che un "atterraggio morbido" è probabile. Aspettative di mercato L'inflazione PCE per agosto è attesa in aumento del 2,3% su base annua, più lenta rispetto al tasso del 2,5% di luglio.

La crescita mensile è prevista a 0,1% m/m, rispetto al livello precedente di 0,2% m/m. Il livello di 0,2% m/m è coerente con il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione nel periodo di previsione.

Tuttavia, l'inflazione core PCE è attesa in ripresa a 2,7% su base annua, rispetto alla lettura precedente di 2,6% su base annua.

Si prevede che il core mensile aumenti dello 0,2% m/m, in linea con la lettura precedente e le dinamiche di inflazione desiderate dalla Fed.

La spesa dei consumatori dovrebbe aumentare dello 0,3% m/m, rispetto alla lettura precedente dello 0,5% m/m a luglio. Tuttavia, Bloomberg Economics punta a una lettura nettamente inferiore dello 0,1% m/m.

I redditi, d'altra parte, sono attesi in aumento dello 0,4% m/m, rispetto alla lettura precedente dello 0,3% m/m. Tuttavia, BE prevede una possibile accelerazione dello 0,5% m/m.

Le previsioni suggeriscono che i consumatori dovrebbero accogliere le buone notizie, ma stanno rinviando ulteriori consumi, date le incertezze sul futuro.

Se i dati odierni mostrano che la spesa sta crescendo meno di prima e che i redditi stanno crescendo in modo più forte (tasso di risparmio più elevato), ciò significherebbe che la Fed ha preso la giusta decisione nel ridurre ulteriormente i tassi di interesse. Core PCE inflation has fallen quite sharply in recent months compared to core CPI inflation. Source: Macrobond, XTB

EURUSD chart (D1, M15)

In the medium term, the main resistance level for EURUSD is the 1.13 level, where the local peaks of July 2023 are located. We can look for short-term support at the level of the 50-session exponential average (yellow line).

Fonte: xStation5 EURUSD è rimbalzato dalla parte inferiore del canale di prezzo a breve termine oggi, dopo che la coppia ha scontato dati più deboli provenienti dall'economia tedesca. Un PCE inferiore alle previsioni potrebbe spingere nuovamente l'Eurodollaro.

Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.