L'EURUSD guadagna in vista dell'ADP 📌

Il rapporto di maggio mostrerà una ripresa dell'occupazione nel settore privato?  Il rapporto ADP sull’occupazione nel settore privato per maggio 2025 dovrebbe mostrare un aumento di 110.000 posti di lavoro, in crescita rispetto ai 62.000 di aprile.

Attualmente, i funzionari della Federal Reserve non vedono segnali preoccupanti di debolezza nel mercato del lavoro.

Il rapporto di aprile ha portato solo 62.000 nuovi posti di lavoro, sollevando dubbi sulla condizione del mercato del lavoro. I dati di maggio 2025 saranno fondamentali per valutare se si è trattato di una flessione isolata o dell’inizio di una tendenza più duratura. Il rapporto ADP di maggio sarà pubblicato oggi alle 13:15 BST (08:15 ET). Il consenso di mercato prevede un aumento di 110.000 posti di lavoro nel settore privato, un modesto rimbalzo dopo la debole lettura di aprile di soli 62.000. I dati arrivano in un contesto teso: oggi entra in vigore la decisione del presidente Trump di raddoppiare i dazi su acciaio e alluminio, e gli investitori attendono di vedere se la prevista conversazione con il presidente cinese Xi contribuirà ad alleviare le tensioni commerciali. Gli investitori aspettano anche l’esito delle trattative con altri partner commerciali. Ieri la Casa Bianca ha confermato che oggi è la scadenza per la presentazione delle offerte commerciali da parte di altri Paesi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’indice del dollaro si mantiene appena sotto 99,10 e sta registrando perdite oggi dopo il rimbalzo di ieri. USDJPY si aggira intorno a 144,10, ma il sentimento del mercato è misto a causa di segnali contrastanti dall’economia statunitense. I dati di lunedì sull’attività manifatturiera in calo sono stati compensati dal rialzo inatteso delle offerte di lavoro di aprile, salite a 7,39 milioni. La pubblicazione odierna dell’ADP e quella di venerdì dell’NFP potrebbero offrire agli investitori maggiore chiarezza in una direzione o nell’altra. Il mese scorso, il rapporto ADP si è rivelato molto più debole del previsto, mentre il successivo rapporto NFP ha sorpreso nella direzione opposta. Di conseguenza, abbiamo assistito a una divergenza significativa tra le due pubblicazioni. Cosa osservare

Lettura più forte del previsto: La Fed sarebbe rassicurata sul fatto che il mercato del lavoro è stabile e che l’attuale politica monetaria moderatamente restrittiva è adeguata. Il dollaro potrebbe guadagnare valore. La reazione del mercato azionario è più difficile da prevedere, ma un rapporto forte ridurrebbe il rischio di rallentamento, potenzialmente innescando una risposta positiva negli indici. Lettura più debole: Sarebbe la seconda lettura debole consecutiva e rafforzerebbe l’idea che i dazi stiano iniziando a limitare le assunzioni. Potremmo assistere a una reazione di mercato opposta a quella descritta sopra. Anche se l’NFP di venerdì è più importante per la Fed, una lettura debole oggi rilancerebbe comunque le speculazioni su un possibile intervento della Fed già a luglio. EURUSD

Il dollaro è debole oggi e l’EURUSD sale dello 0,06% a 1,13800. Oltre al rapporto ADP, l’attenzione è rivolta anche ai dati ISM sui servizi di oggi e a eventuali aggiornamenti sugli accordi commerciali con i partner degli Stati Uniti. Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.