L'EURUSD precipita sotto 1,02 📉

L'euro è scivolato al di sotto del livello critico di 1,02 oggi, poiché i mercati hanno ricalcolato drasticamente le aspettative sulla politica monetaria tra la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea. Il calo si è intensificato dopo il forte report sull'occupazione degli Stati Uniti di venerdì, che ha costretto i trader a ridurre le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Fed, mentre la BCE rimane sulla strada per più tagli nel 2025. Punti salienti: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'euro scambia a 1,017, il livello più basso dal novembre 2023

Goldman Sachs prevede che l'euro scenda a 0,97 nei prossimi sei mesi

I mercati ora prezzano meno di 30 punti base di tagli dei tassi dalla Fed nel 2025

La BCE dovrebbe ridurre i tassi tre volte quest'anno

L'indice del dollaro raggiunge il massimo di due anni a causa del balzo dei rendimenti dei Treasury Forza economica degli Stati Uniti continua I dati straordinari sull'occupazione degli Stati Uniti di venerdì, che hanno mostrato 256.000 nuovi posti di lavoro a dicembre, hanno cambiato radicalmente le aspettative del mercato. Bank of America ora non prevede tagli dei tassi da parte della Fed nel 2025 e avverte di possibili aumenti se l'inflazione dovesse rimanere elevata. L'economia resistente degli Stati Uniti è in netto contrasto con la debolezza dell'Europa, con l'indice PMI manifatturiero sceso a 45,1 a dicembre. Ottimismo per il dollaro a Wall Street Goldman Sachs ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il dollaro per la seconda volta in due mesi, citando la solida crescita degli Stati Uniti e le tariffe pianificate da Trump, che potrebbero alimentare l'inflazione. "Ci aspettiamo che il dollaro salga di circa il 5% nel prossimo anno", ha affermato la stratega Kamakshya Trivedi, aggiungendo che i rischi rimangono orientati verso una maggiore forza del dollaro. Impatto sui mercati The diverging monetary policy outlook has sent US 10-year Treasury yields to 4.80%, while the dollar index surges to two-year highs. Europe faces additional headwinds from potential Trump tariffs, given its significant export exposure to the US market across automobiles, chemicals, and luxury goods sectors.   Tagli impliciti dei tassi per gli Stati Uniti. Fonte: Bloomberg L’attenzione si sposta ora sui dati CPI statunitensi di mercoledì per ulteriori indizi sul percorso politico della Fed, mentre i mercati osservano se l’euro riesce a mantenere il supporto alla parità , un livello superato l’ultima volta durante la crisi energetica del 2022. Con la BCE che appare impegnata ad un allentamento mentre la Fed mantiene la sua fermezza, gli strateghi valutari avvertono sempre più di un’ulteriore debolezza dell’euro in vista. Tagli dei tassi impliciti per la zona euro. Fonte: Bloomberg EURUSD (Intervallo D1) EURUSD è sceso al di sotto del livello di 1,02, segnando il suo punto più basso da novembre 2022. Il prossimo livello di supporto significativo si trova a 1,00845, che corrisponde al massimo di fine ottobre 2022. L'RSI si sta avvicinando alla zona di ipervenduto, che storicamente ha segnalato un potenziale rimbalzo; tuttavia, vale la pena notare che alla fine del 2022, l'RSI è sceso fino a 22 prima che si verificasse una ripresa. Nel frattempo, il MACD continua a divergere verso il basso, rafforzando il momentum ribassista. Fonte: xStation  Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.