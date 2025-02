L'EURUSD scende prima del NFP✂️

Alle 14:30 verrà pubblicato il rapporto sul mercato del lavoro negli Stati Uniti; si prevedono significative revisioni al ribasso per il 2024 📌 Variazione dell’occupazione: Il consenso di mercato prevede un aumento di +173K , mentre la stima di Bloomberg indica un incremento più elevato, pari a +215K (rispetto a +256K di dicembre).

Corretta al rialzo di quasi a seguito degli aggiornamenti sulla popolazione. Tasso di disoccupazione: Previsto al 4,16% (rispetto al 4,09% precedente). Panoramica sul rapporto occupazionale Il rapporto sull’occupazione di gennaio dovrebbe confermare la solidità del mercato del lavoro, ma le revisioni dei dati dello scorso anno potrebbero diventare il focus principale. Il Bureau of Labor Statistics (BLS) prevede di rivedere al ribasso le stime sull'occupazione non agricola (NFP) per il 2024 di oltre 900.000 posti di lavoro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Allo stesso tempo, gli aggiornamenti sulle stime della popolazione statunitense potrebbero far aumentare le previsioni sulla forza lavoro di quasi 2 milioni di persone. Le ultime proiezioni del BLS indicano infatti una crescita della popolazione di circa 3,6 milioni di persone rispetto all'anno precedente. Fonte: XTB Research Il consenso di mercato sulla variazione dell’occupazione è attualmente fissato a +173K. Tuttavia, considerando la sorpresa positiva emersa dal rapporto ADP di mercoledì (+183K rispetto ai 150K previsti), si potrebbe osservare una tendenza simile anche nel rapporto sui NFP. Anche il consenso di Bloomberg supporta questa direzione, stimando un incremento significativamente più alto, pari a +215K. Impatto su disoccupazione e salari Con una forza lavoro più ampia, il tasso di disoccupazione è previsto in lieve aumento al 4,16% (rispetto al 4,09% precedente). Inoltre, il tasso di partecipazione alla forza lavoro potrebbe salire al 62,6% dal precedente 62,5%. Fonte: XTB Research La crescita salariale, un elemento chiave dell’inflazione, probabilmente rimarrà moderatamente elevata. Il consenso di mercato prevede un calo al 3,8% su base annua, rispetto al 3,9% di dicembre. Con un numero maggiore di lavoratori disponibili, le aziende potrebbero subire una minore pressione ad aumentare i salari, favorendo così una dinamica inflazionistica più contenuta. Se la crescita salariale dovesse rallentare, ciò rafforzerebbe ulteriormente la posizione della Federal Reserve a favore di tagli dei tassi di interesse. Al contrario, se i salari dovessero rimanere stabili o accelerare, potrebbe indebolire la narrativa disinflazionistica attuale e ritardare un allentamento della politica monetaria. Fonte: XTB Research Implicazioni di mercato Reazione del mercato azionario: Il rapporto potrebbe essere interpretato positivamente dalla Federal Reserve, rafforzando le aspettative di tagli dei tassi di interesse nella seconda metà del 2025. Questa reazione si basa su livelli occupazionali solidi, revisioni al ribasso per il 2024 e una minore pressione inflazionistica legata ai salari. Mercato obbligazionario: I rendimenti dei Treasury potrebbero continuare la loro tendenza al ribasso, a condizione che il rapporto confermi il calo delle pressioni inflazionistiche e un orientamento accomodante da parte della Fed. Indice del dollaro: Un rapporto sull’occupazione più debole del previsto potrebbe esercitare pressione al ribasso sul dollaro, favorendo asset più rischiosi. Poco prima della pubblicazione dei dati, il mercato sta mostrando una leggera riduzione dell’appetito per il rischio e un modesto aumento del valore del dollaro. Al momento della pubblicazione, il cambio EUR/USD è in calo dello 0,08%. Fonte: Team di ricerca di XTB

