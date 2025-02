➡️L'EURUSD si mantiene sopra 1,04 davanti all'ADP

Il dato ADP è cruciale per l'economia statunitense e sarà pubblicato alle 14:15 L'euro si mantiene sopra 1,04 dollari rispetto al biglietto verde, mentre gli investitori attendono il rilascio dei dati chiave sull'occupazione nel settore privato statunitense, previsto per oggi. I dati, attesi alle 14:15, forniranno un'indicazione cruciale sulla salute del mercato del lavoro in vista del rapporto ufficiale sui salari non agricoli (NFP) di venerdì. Aspettative di mercato Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il rapporto nazionale sull'occupazione di Automatic Data Processing (ADP) dovrebbe mostrare una solida ripresa nella creazione di posti di lavoro per gennaio, con gli economisti che prevedono un aumento di 150.000 unità. Questo segue una lettura di dicembre più debole del previsto.

Distribuzione delle previsioni per il rapporto di oggi È chiaro che gli economisti si aspettano valori pari o superiori a 150. La previsione più bassa indica una lettura di 100 mila. Fonte: Bloomberg Finance L.P. ADP come anticipatore dell’NFP Sebbene il rapporto ADP venga attentamente monitorato come indicatore anticipatore dei dati NFP, la sua affidabilità è stata altalenante negli ultimi mesi. A novembre, i due rapporti hanno mostrato una forte divergenza, sollevando dubbi sulla precisione dell’ADP. Tuttavia, i solidi dati NFP di dicembre hanno rafforzato le aspettative di una continua espansione del mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Di recente, abbiamo osservato una maggiore correlazione tra i dati ADP e NFP. D'altra parte, a dicembre si è registrata una differenza significativa tra i due indicatori. Vale anche la pena ricordare che il prossimo venerdì verrà pubblicata la revisione dello stato occupazionale per marzo 2024, che potrebbe modificare i dati NFP dei mesi precedenti. Fonte: Dipartimento di Analisi XTB Contesto Economico Generale Il mercato del lavoro negli Stati Uniti rimane un elemento chiave per la Federal Reserve, che ha recentemente inasprito la politica monetaria in risposta alle persistenti preoccupazioni sull'inflazione. Sebbene i dati NFP abbiano evidenziato una solida crescita dell'occupazione, altri indicatori, come il rapporto sulle Offerte di Lavoro e il Turnover Occupazionale (JOLTS), hanno segnalato un possibile indebolimento della domanda di lavoratori.

Il numero di occupati negli Stati Uniti, secondo il rapporto NFP, ha raggiunto il trend del periodo 2010-2020. Allo stesso tempo, però, si osserva un ritorno al calo delle offerte di lavoro aperte (rapporto JOLTS). Ciò suggerisce che la crescita dell'occupazione potrebbe rallentare nei prossimi mesi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Prospettive per EUR/USD L'euro si è ripreso dai recenti minimi dopo che la minaccia dell'amministrazione Trump di imporre dazi sulle merci dell'UE aveva temporaneamente spinto il cambio sotto 1,02 dollari. Tuttavia, il rischio di una guerra commerciale resta una preoccupazione chiave per gli investitori, che monitorano attentamente anche le prospettive economiche degli Stati Uniti. Un rapporto ADP più forte del previsto, soprattutto con un dato superiore a 180.000 posti di lavoro, potrebbe rafforzare il dollaro e mettere sotto pressione l’euro. Al contrario, un dato inferiore a 150.000 potrebbe innescare un rialzo della moneta unica.

Fonte: xStation5

