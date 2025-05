L'indice US100 guadagna lo 0,7% in vista dei dati NFP📈

Indice alla media mobile esponenziale a 200 giorni prima dei dati critici sul mercato del lavoro statunitense L'ultima sessione di trading della prima settimana di ogni mese porta con sé la pubblicazione dei dati cruciali sul mercato del lavoro statunitense.

Il report odierno sui Non-Farm Payrolls (NFP) potrebbe determinare se gli "asset di rischio" chiuderanno la settimana in territorio positivo e se questo slancio potrà proseguire anche la prossima settimana. Cosa si aspetta il mercato? Salari orari medi negli Stati Uniti (a/a) – Aprile: Previsione 3,9% vs Precedente 3,8%

Salari orari medi (m/m): Previsione 0,3% vs Precedente 0,3%

Non-Farm Payrolls USA – Aprile: Previsione 138.000 vs Precedente 228.000

Non-Farm Payrolls privati – Aprile: Previsione 124.000 vs Precedente 209.000

Tasso di disoccupazione USA – Aprile: Previsione 4,2% vs Precedente 4,2% Il mercato prevede un report occupazionale moderato per aprile, che segnala un rallentamento nella creazione di posti di lavoro, ma una pressione salariale ancora sostenuta. Si prevede un aumento di 138.000 posti (in calo rispetto ai 228.000 del mese scorso), con un tasso di disoccupazione stabile al 4,2%. I salari orari medi sono attesi in crescita al 3,9% su base annua, rispetto al 3,8% del mese precedente. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Crescono le preoccupazioni per un rallentamento nella crescita occupazionale, poiché diversi settori stanno limitando le assunzioni a causa dell’aumento dell’incertezza economica, legata in particolare alle politiche tariffarie del Presidente Trump. I settori più colpiti sono turismo, ospitalità , trasporti e logistica. Solo due settori potrebbero registrare una crescita dell’occupazione: costruzioni e servizi alle imprese. Una pubblicazione positiva dei dati NFP rafforzerebbe il dollaro e potrebbe ritardare i tagli dei tassi da parte della Fed fino a giugno.

L’indice del dollaro ha già superato la soglia dei 100,00 punti e il cambio USD/JPY è salito dell’1,6%, in seguito alla posizione accomodante della Bank of Japan e all’attenuarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Fonte: Bloomberg Financial LP La distribuzione normale delle previsioni degli analisti per i dati NFP di oggi è asimmetrica verso destra (escludendo i valori estremi), suggerendo una possibilità di un dato superiore alle attese.

Fonte: Bloomberg Financial LP US100 (D1) Il Nasdaq 100, rappresentato dal US100, sta negoziando in prossimità del livello di ritracciamento di Fibonacci al 38,2%, una zona di resistenza chiave.

I rialzisti mirano a testare nuovamente le medie mobili a 200 e 100 giorni, mentre i ribassisti tenteranno di rompere il livello dei 19.195 punti, che in passato ha innescato un trend rialzista, con un target vicino al ritracciamento del 61,8% di Fibonacci. L'indicatore RSI rimane sopra il livello 48,5, che storicamente ha segnalato un ritorno del momentum rialzista dopo il suo superamento. Nel frattempo, il MACD si sta allargando, indicando un'accelerazione della forza al rialzo. Â Fonte: xStation

