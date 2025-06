L'OPEC+ valuta un aumento della produzione superiore a 411.000 barili al giorno per luglio, estendendo la debolezza del prezzo del petrolio

L’OPEC+ sta valutando un aumento della produzione di petrolio greggio per luglio superiore a 411.000 barili al giorno (bpd), una mossa che manterrebbe la recente tendenza al ribasso nei mercati petroliferi. Negli ultimi mesi, otto membri principali dell’OPEC+ – tra cui Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Oman, Algeria e Emirati Arabi Uniti – hanno gradualmente invertito i tagli volontari alla produzione precedentemente adottati. Questo aumento dell’offerta, maggiore del previsto, sta già esercitando pressione al ribasso sui prezzi del greggio. Impatto sui prezzi del petrolio Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Anche prima di un annuncio formale dell’OPEC+, i prezzi del petrolio hanno reagito alle speculazioni su un ulteriore significativo aumento della produzione. Luglio dovrebbe segnare il terzo mese consecutivo di incrementi produttivi circa tre volte superiori alle previsioni iniziali. I futures sul West Texas Intermediate (WTI) negli Stati Uniti sono scesi di circa l’1,2%, attestandosi a 60,20 dollari al barile, mentre i futures sul Brent hanno perso quasi l’1,6%, scendendo a 62,35 dollari al barile.

Il sentiment di mercato è prudente, con preoccupazioni che la crescita continua dell’offerta, in un contesto di incertezze sulla domanda globale – inclusa la rallentata crescita delle principali economie –, possa provocare ulteriori cali dei prezzi. Numerose banche di investimento internazionali stanno rivedendo al ribasso le loro previsioni, segnalando aspettative di debolezza dei prezzi non solo per quest’anno ma anche per il prossimo. Gli analisti di mercato suggeriscono che l’aumento della produzione è già in parte scontato nei prezzi; tuttavia, si evidenziano segnali di un possibile appetito per un aumento della produzione ancora più significativo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Contesto della decisione OPEC+ L’aumento della produzione più rapido del previsto da parte di alcuni membri dell’OPEC+ è visto come un tentativo di riconquistare quote di mercato e spingere paesi che in precedenza sovrapproducevano – come Iraq e Kazakhstan – a ridurre la loro produzione.

La decisione del Kazakhstan di mantenere il livello produttivo attuale ha innescato discussioni all’interno del gruppo più ampio riguardo a un possibile aumento collettivo ancora più consistente.

L’OPEC+ sta cercando di trovare un delicato equilibrio: mantenere la stabilità dei prezzi mentre cerca di sostenere le entrate dei bilanci degli stati membri in un contesto economico difficile. Va però sottolineato che i prezzi attuali del greggio sono ben al di sotto dei livelli di pareggio fiscale per diversi produttori chiave. Per l’Arabia Saudita, il prezzo di pareggio è stimato intorno agli 83 dollari al barile, circa 20 dollari in più rispetto ai livelli attuali. Il mercato si è avvicinato a questo punto di equilibrio all’inizio di quest’anno, avendolo superato a metà 2014. Il greggio Brent è scambiato al livello più basso dall'8 maggio. Fonte: xStation5

