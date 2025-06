US OPEN: Mercati stabili nonostante un PCE leggermente più caldo

S&P 500 supera i massimi di febbraio

Scenario inflazionistico incerto sostiene i rendimenti dei Treasury. Wall Street chiude la settimana con forte ottimismo, grazie a dati sull’inflazione “non così tragici” e a nuove speranze su accordi commerciali chiave, che smorzano i timori di un’inflazione spinta dai dazi. L’S&P 500 sale dello 0,5%, superando il picco di metà febbraio (attualmente a 6172). Anche gli altri principali indici sono in territorio positivo (DJIA: +0,7%, Nasdaq: +0,5%, Russell 2000: +0,35%). Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’inflazione core PCE è aumentata dello 0,2% a maggio, portando il tasso annuale al 2,7% e superando leggermente le attese. Sebbene l’inflazione complessiva resti contenuta, il dato “core” ostinato evidenzia quanto sia difficile riportare l’inflazione al target del 2% della Fed. Questo giustifica l’approccio prudente della banca centrale e spiega la reazione odierna del mercato, con lo stop al calo dei rendimenti dei Treasury decennali. Volatilità nei settori dell’S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP US100 (H1)

Il contratto future sull’indice US100 oggi perde quasi 100 punti rispetto al massimo storico di 22.787, ma recupera rapidamente circa il 50% della discesa. Gli indicatori tecnici al momento mostrano un’impostazione per lo più neutrale. Tra quelli presenti nel grafico, solo la media mobile esponenziale a 25 periodi (EMA 25) segnala un possibile rialzo, dato che il prezzo ha rimbalzato su quel livello. Nel frattempo, RSI, MACD e Bande di Bollinger non mostrano segnali direzionali chiari: l’RSI resta tra 30 e 70, il MACD è vicino alla linea del segnale, e il prezzo si trova al centro delle Bande di Bollinger. Tuttavia, nuovi rialzi dell’US100 non possono essere esclusi, a meno che non si verifichino eventi geopolitici significativi e inattesi o che i dati macroeconomici della prossima settimana cambino il sentiment degli investitori. Fonte: xStation 5 Company News: Nike (NKE.US) è balzata di oltre il 15% dopo aver riportato vendite superiori alle attese e aver ricevuto diversi aumenti di target price. Gli analisti vedono segnali di ripresa, grazie all’impegno dell’azienda nella riduzione delle scorte e nella stabilizzazione dei margini.

Atlantic Union Bankshares guadagna l’1% dopo la vendita di 2 miliardi di dollari in prestiti immobiliari commerciali a Blackstone. L’operazione permette alla banca di ridurre i costi di finanziamento e rafforzare il proprio portafoglio titoli.

BioCryst (BCRX.US) scende dell’1,5% dopo aver venduto il business europeo di Orladeyo a Neopharmed Gentili per un massimo di 264 milioni di dollari. I proventi saranno utilizzati per ridurre il debito e migliorare i margini operativi.

Li Auto (LI.US) perde il 3% dopo aver ridotto le stime di consegne per il Q2 a causa di un aggiornamento temporaneo del sistema vendite. Tuttavia, l’azienda conferma fiducia nel lungo termine grazie all’arrivo del nuovo modello Li i8.

CorMedix crolla del 18% dopo aver fissato un aumento di capitale con prezzo massimo a $13,09, con uno sconto del 14% rispetto alla chiusura di giovedì. I fondi raccolti saranno destinati a capitale circolante e progetti strategici.

