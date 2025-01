L'ORO guadagna lo 0,8% alimentato dal debole PMI cinese e dal calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA 📈

L'indice del dollaro statunitense (USDIDX) guadagna oggi oltre lo 0,3%, mentre i rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni scendono al 4,53%, con un calo di oltre 4 punti base. Questi fattori, uniti ai dati deludenti provenienti dalla Cina, alimentano un continuo slancio al rialzo nei prezzi dell'oro all'inizio del nuovo anno. Gli investitori stanno valutando il rischio di un rallentamento in Cina, l’atteggiamento sempre più accomodante della Banca Centrale Europea e i potenziali cambiamenti nelle prospettive dei tassi di interesse della Federal Reserve USA, nel contesto dell’ascesa al potere di Trump. Sebbene il suo approccio sia generalmente "pro-dollaro", potrebbe rivelarsi un catalizzatore positivo per i prezzi dell'oro. Oggi, l'oro (GOLD) registra una crescita dello 0,8%, mentre nell'ultima sessione del 2024 i prezzi del metallo erano aumentati di oltre lo 0,5%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I rischi politici ed economici, particolarmente evidenti in Cina e in Europa dove l’economia sta rallentando significativamente, influenzano non poco questa dinamica. Ciò potrebbe spingere la BCE e la PBoC ad adottare posizioni ancora più accomodanti nel 2025. I dati del PMI manifatturiero cinese, pubblicati stanotte, per dicembre si attestano a 50,5, ben al di sotto delle aspettative di 51,7 e del 51,5 di novembre. Per i mercati, questo implica che la Banca Popolare Cinese potrebbe essere costretta a intraprendere misure più radicali per sostenere l'economia nel 2025 e stimolare i consumi. D'altro canto, si osserva un certo trend di "dedollarizzazione" nelle banche centrali, che cercano un asset per preservare valore di fronte a un rallentamento economico o a un’inflazione elevata. Nel 2025 è probabile che gli Stati Uniti vedano pochi tagli ai tassi (anche se i mercati li considerano quasi certi), mentre Europa e Cina potrebbero allentare ulteriormente le politiche monetarie. Gli acquisti storicamente elevati delle banche centrali e i crescenti rischi geopolitici stanno sostenendo i prezzi dell'oro, che nel 2024 hanno guadagnato il 27% su base annua. Una ripetizione di questo slancio nel 2025 porterebbe il prezzo del lingotto a circa $3.000 l'oncia. Le proposte di Trump sui dazi e le politiche protezionistiche potrebbero essere inflazionistiche e innescare guerre commerciali. Di conseguenza, nonostante l’impatto sui rendimenti più elevati, l'oro potrebbe mantenere la sua importanza come "bene rifugio". Attualmente, i tassi di interesse elevati negli Stati Uniti continuano a ridurre la domanda per l'oro, ma il metallo sta comunque performando molto bene. GOLD (grafico H1):

Osservando l'intervallo giornaliero, la principale resistenza per l'oro si trova intorno a $2.680 - $2.710 l'oncia (precedenti reazioni di prezzo e ritracciamenti di Fibonacci), che rappresenta la linea di resistenza minore nel trend ribassista di breve termine. Il superamento di questo livello potrebbe aprire la strada a nuovi massimi storici per il lingotto.

Fonte: xStation5

