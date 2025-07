⬇️L'UE50 scivola di quasi l'1% a causa delle tensioni commerciali

Le preoccupazioni sui negoziati commerciali stanno innescando una svendita negli scambi commerciali europei Oggi gli indici europei registrano ribassi, mentre crescono i timori per la possibile reintroduzione di alti dazi reciproci da parte degli Stati Uniti il 9 luglio, data che segna la fine del periodo di sospensione di 90 giorni. Gli investitori stanno chiaramente reagendo all’incertezza che circonda i negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e i loro principali partner, in particolare l’Unione Europea, che non ha ancora raggiunto un accordo definitivo con Washington. Fattori chiave da monitorare: Scadenza dei dazi in avvicinamento: Il 9 luglio segna la fine della sospensione temporanea dei dazi elevati. Se non verrà raggiunto un accordo, potrebbero entrare in vigore tariffe fino al 50% sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, alimentando l’incertezza sui mercati. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Settori vulnerabili: Le aziende dei settori più esposti ai dazi — automotive, minerario, acciaio e alluminio — stanno registrando le perdite più significative. Pressioni aggiuntive: La Cina ha annunciato l’introduzione di dazi antidumping fino al 34,9% su cognac e brandy europei, aggravando ulteriormente la pressione sulle aziende esportatrici europee. Incertezza politica: Il presidente Trump ha dichiarato l’intenzione di iniziare a inviare notifiche ufficiali ai partner commerciali riguardo ai nuovi livelli tariffari già da venerdì, alimentando un clima di attesa e preoccupazione. Trump minaccia di imporre dazi più alti rispetto all’attuale aliquota generalizzata del 10%. Le speranze e i timori dell’UE: Attesa di un compromesso: L’UE punta a ottenere almeno un accordo preliminare che eviti un aumento immediato dei dazi e consenta ulteriore tempo per i negoziati. Bruxelles spera inoltre nell’esclusione di alcuni settori specifici e in una riduzione dei dazi già esistenti su auto, componenti, acciaio e alluminio. Rischio di escalation: In caso di mancato accordo, il pericolo non riguarda solo l’aumento dei dazi, ma anche eventuali misure di ritorsione da parte dell’UE, che potrebbero innescare un’ulteriore ondata di vendite sui mercati e peggiorare il sentiment degli investitori. Incertezza macroeconomica: Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato dalla manovra fiscale recentemente approvata dal Congresso americano, che secondo gli analisti potrebbe aumentare il deficit statunitense e alimentare pressioni inflazionistiche. L’indice EU50 (Eurostoxx 50) oggi perde quasi l’1%. È interessante notare che i ribassi dell’indice europeo hanno recentemente superato quelli del DE40 tedesco. Inoltre, dopo la de-escalation della situazione in Medio Oriente, l’EU50 è entrato in una fase di consolidamento, mentre l’US500 e il DE40 hanno registrato rialzi più marcati. Tra le società europee, si osserva una pressione maggiore sui titoli spagnoli, italiani e francesi, nonostante sia la Germania quella che subirebbe il maggiore impatto economico da eventuali aumenti dei dazi statunitensi.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.