L'USD/JPY perde lo 0,7% rispetto al CPI statunitense 🚨

💡I commenti di Ueda della BoJ e i dati PPI USA in ribasso rafforzano lo yen giapponese Punti chiave per gli investitori in vista della sessione cruciale di questa settimana, quando il mercato conoscerà i dati CPI degli Stati Uniti: Il mercato si aspetta che la pressione inflazionistica rimanga elevata, con la lettura principale che mostra un aumento dei prezzi anno su anno del 2,9% rispetto al precedente 2,7%.

Si prevede che l'inflazione core mantenga l'attuale tasso di crescita dei prezzi al 3,3% su base annua.

Ieri, il mercato ha appreso che i dati sull'inflazione del produttore sono stati inferiori alle aspettative, il che è in qualche modo correlato. Yen giapponese:

Oggi lo yen giapponese sta guadagnando terreno dopo i commenti da falco del governatore della BoJ, Kazuo Ueda. Un dato CPI USA più basso potrebbe incrementare ulteriormente questa apprezzamento. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Annuncio di Trump:

L'annuncio di Trump riguardo ad aumenti tariffari improvvisi rimane un elemento di incertezza nella creazione della domanda di dollari. Sessione cruciale:

Gli investitori si trovano di fronte a una sessione fondamentale della settimana, con i dati CPI degli Stati Uniti previsti per le 14:30. La coppia USDJPY sta perdendo quasi lo 0,7% oggi, legato ai dati PPI USA inferiori e ai commenti da falco del presidente della BoJ. Dati PPI: Indicatore PPI: attuale 3,3% su base annua; previsione 3,5% su base annua; precedente 3,0% su base annua;

Indicatore PPI core: attuale 3,5% su base annua; previsione 3,8% su base annua; precedente 3,5% su base annua; Inflazione del produttore:

L'inflazione del produttore di dicembre non ha soddisfatto le aspettative favorevoli al dollaro. Le letture sia generali che core sono risultate inferiori alle previsioni (3,3% e 3,5% su base annua, rispettivamente), indebolendo leggermente le aspettative da falco degli investitori riguardo alla politica monetaria degli Stati Uniti nel 2025. Dichiarazione di Ueda:

I commenti del presidente Kazuo Ueda hanno intensificato le speculazioni su un possibile aumento dei tassi nella riunione della prossima settimana (23-24 gennaio). Il presidente ha sottolineato discussioni salariali promettenti all'inizio dell'anno e recenti incontri con i direttori delle filiali, segnando un cambiamento significativo nella strategia di comunicazione. Questi commenti, seguiti da dichiarazioni simili del vicepresidente Himino, hanno causato un rafforzamento dello yen giapponese.  I contratti sugli overnight index swap ora indicano una probabilità del 71% di un aumento dei tassi questo mese, in aumento rispetto al 60% di prima della giornata, riflettendo una crescente convinzione del mercato. Fonte: Bloomberg Financial LP. Dinamiche dei rendimenti

I titoli di stato giapponesi sono stati soggetti a pressioni di vendita, con i rendimenti dei titoli a 2 anni che hanno raggiunto il loro livello più alto dal 2008 (0,7%) e i rendimenti a 30 anni che hanno toccato un nuovo picco dal 2009. L'operazione rinban della BoJ ha registrato un aumento delle vendite, esercitando ulteriore pressione sui futures dei JGB. Cosa farà la Fed dopo il CPI?

Il mercato obbligazionario statunitense, grazie a migliori dati economici, ha iniziato a prezzare un cambio di rotta da parte del FOMC in senso più restrittivo e un possibile taglio dei tassi nel 2025. Ciò si è tradotto direttamente in un rafforzamento della valuta americana, con l'indice del dollaro che è salito del 2,5% solo nell'ultimo mese.  I contratti sugli overnight index swap suggeriscono una riduzione di 32 punti base nel 2025, leggermente più di un taglio. Fonte: Bloomberg Financial LP. Il PPI di ieri è stato migliore del previsto, dando a Wall Street speranza per una politica monetaria più accomodante. Storicamente, PPI e CPI sono correlati, ma il PPI è una misura più dipendente dai prezzi dei carburanti, mentre il CPI è influenzato da vari altri fattori (come i prezzi dei generi alimentari, delle automobili e degli affitti).  I prezzi delle automobili stanno mostrando un ritorno agli aumenti dei prezzi - finora piccoli, ma questo fattore impedirà che l'inflazione complessiva continui a diminuire nel medio periodo. Fonte: XTB Trump come "Jolly" nel puzzle dell'inflazione Tuttavia, qualsiasi reazione nei coppie di valute legate al dollaro potrebbe non essere duratura, poiché il tema principale che crea incertezza sui mercati a lungo termine è la politica di Trump riguardo agli aumenti dinamici dei dazi. A questo punto, qualsiasi voce che suggerisca un modello di attuazione più graduale è stata rapidamente smentita dallo stesso Trump, motivo per cui i mercati sono sempre più preoccupati su come la nuova politica si tradurrà in inflazione e, quindi, nelle future decisioni della Federal Reserve. .  Il mercato si aspetta un aumento delle tariffe doganali e dei ricavi che generano per le casse del governo. Fonte: CRFB USDJPY (Intervallo D1) USDJPY è entrato in una zona critica associata alle precedenti interventi sul mercato valutario. Dopo i commenti di oggi, la coppia è scesa sotto la media mobile esponenziale a 15 giorni e leggermente sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6% del movimento ribassista. Gli obiettivi principali per i ribassisti includono la media mobile a 30 giorni e a 50 giorni, seguiti dal livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% del movimento rialzista a 154.272. L'indicatore RSI segnala una divergenza ribassista, suggerendo un indebolimento del momentum rialzista, mentre il MACD conferma il sentiment ribassista. Fonte: xStation  Â

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.