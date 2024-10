💲L'USDIDX guadagna lo 0,25% in attesa dei verbali del FOMC

🗽Wall Street await latest FOMC minutes scheduled at 7 PM BST I verbali del FOMC saranno uno degli eventi più importanti della sessione odierna, anche se non si può escludere che il tono per i mercati finanziari possa essere stabilito da una serie di dichiarazioni dei membri della Fed poco prima di questo evento. Prima della pubblicazione dei verbali, ascolteremo le dichiarazioni di Bostic, Logan, Goolsbee, Barkin e Jefferson. Collins parlerà anche dopo i verbali, appena la sessione di Wall Street si chiuderà . Alla luce di ciò, le ultime dichiarazioni dei membri della Fed offriranno uno sguardo più aggiornato sulla politica monetaria rispetto ai trascritti dell'incontro di tre settimane fa. Cosa mostreranno i verbali del FOMC? Nonostante siano passate tre settimane dall'ultima decisione sui tassi d'interesse, è importante considerare cosa abbia spinto i banchieri a decidere di abbassare ulteriormente i tassi. Se i banchieri hanno fiducia nell'economia, ciò non dovrebbe danneggiare molto gli asset statunitensi. Tuttavia, se la decisione è stata influenzata da grandi preoccupazioni riguardo al mercato del lavoro, potrebbe danneggiare il dollaro e Wall Street. Cosa vale la pena notare nei verbali? Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Visioni miste della Fed: la decisione di tagliare è stata presa, ma Bowman ha votato per un taglio di 25 punti base, mentre i dati macroeconomici segnalano segnali di miglioramento, in mezzo a prezzi del petrolio più alti.

la decisione di tagliare è stata presa, ma Bowman ha votato per un taglio di 25 punti base, mentre i dati macroeconomici segnalano segnali di miglioramento, in mezzo a prezzi del petrolio più alti. Importanza della voce del presidente: il parere del presidente stesso sarà cruciale, poiché ha sottolineato la legittimità di un movimento maggiore e potrebbe convincere la maggior parte di quelli indecisi riguardo a un taglio più ampio.

il parere del presidente stesso sarà cruciale, poiché ha sottolineato la legittimità di un movimento maggiore e potrebbe convincere la maggior parte di quelli indecisi riguardo a un taglio più ampio. Possibili decisioni future: se i verbali mostrano che Powell ha dovuto convincere una grande parte dei membri del FOMC, questi membri potrebbero ora optare per un taglio di 25 punti base alla prossima riunione.

se i verbali mostrano che Powell ha dovuto convincere una grande parte dei membri del FOMC, questi membri potrebbero ora optare per un taglio di 25 punti base alla prossima riunione. Segnali di calo della politica: un taglio di 50 punti base potrebbe segnalare una ricalibrazione della politica, e qualsiasi successivo movimento sarebbe più standard.

un taglio di 50 punti base potrebbe segnalare una ricalibrazione della politica, e qualsiasi successivo movimento sarebbe più standard. Debolezza economica: la motivazione per ulteriori riduzioni potrebbe essere la debolezza economica, che non è così evidente nei dati (soprattutto nei dati recenti). Considerando i recenti dati migliori dall'economia statunitense (soprattutto dal mercato del lavoro), c'è la possibilità che la maggior parte dei membri indecisi persuasi da Powell opti per un taglio più piccolo di 25 punti base alla riunione di novembre. Attualmente, il mercato prevede due ulteriori tagli quest'anno e un tasso effettivo medio del 4,3%. In contrasto, per il prossimo giugno, il mercato prevede 4-5 tagli con un tasso effettivo del 3,6%. I tassi previsti per la fine di quest'anno e per metà del prossimo anno sono aumentati, il che ha portato a un rafforzamento del dollaro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Come reagirà il mercato? Secondo il modello di Bloomberg, l'analisi delle dichiarazioni dei membri della Fed indica che il loro atteggiamento non è cambiato significativamente, quindi la giustificazione per il recente rafforzamento del dollaro dipenderà dalle loro parole. Se escludono la possibilità di un taglio di 50 punti base, il dollaro avrà ancora prospettive di rafforzamento. Tuttavia, se dovesse emergere che desiderano continuare con tagli più forti, è probabile che il dollaro riprenda la sua tendenza al ribasso. Tuttavia, la posizione di Powell rimane "dovish" con il suo discorso cruciale (che riflette l'atteggiamento generale della Fed) in mezzo al taglio dei tassi di settembre, quindi la volatilità complessiva dopo il FOMC di oggi potrebbe non essere così alta, specialmente se il rapporto non mostrerà sorprese significative. L'indice di sentiment delle dichiarazioni dei membri della Fed non è cambiato in modo significativo, e il dollaro si è rafforzato. Fonte: Bloomberg Finance LP. L'indice del dollaro USA (USDIDX) è rimbalzato di oltre il 2,5% dalla fine di settembre e attualmente si trova ai suoi massimi da metà giugno. Inoltre, il dollaro risulta attualmente piuttosto venduto, secondo i dati della CFTC. Allo stesso tempo, la stagionalità indica una debolezza del dollaro fino alla fine di ottobre. Tuttavia, è importante tenere a mente che ci sono molti eventi interessanti in arrivo: il FOMC di oggi, l'inflazione CPI per settembre (domani alle 13:30 BST), seguito dall'inflazione PCE e dal report NFP per ottobre. Tutti questi eventi si svolgeranno prima delle elezioni presidenziali, e due giorni dopo ci sarà una decisione della Fed. Come puoi vedere, ci saranno molte ragioni per la volatilità . Analisi USDIDX L'USDIDX sta attualmente testando un'importante zona di resistenza tra il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e del 50,0% dell'ultima onda ribassista. Se i verbali della Fed mostrano che il taglio di 50 punti base è stato un evento isolato e i banchieri accennano a un taglio di 25 punti base, allora c'è la possibilità di superare almeno il livello di 103. Un aumento a 104 richiederebbe un'inflazione superiore alle aspettative e diversi altri indicatori positivi dagli Stati Uniti. Anche con un aumento a 103, sarebbe possibile un rapido inizio di una correzione. Tuttavia, se i verbali di oggi mostrano un atteggiamento dovish, l'obiettivo sarebbe la fascia intorno al ritracciamento del 23,6% e il livello di 101 per l'indice del dollaro.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.