L'USDJPY perde terreno davanti al NFP 📉

Oggi, gli investitori assisteranno alla pubblicazione del rapporto sul mercato del lavoro degli Stati Uniti relativo a settembre. Alle 14:30, avremo una panoramica sullo stato attuale dell'economia statunitense e se essa giustifica un cambiamento improvviso nella politica dei tassi di interesse della Fed.

Cosa aspettarsi dai dati?

Il mercato prevede un aumento dell'occupazione non agricola di 150.000 persone, rispetto ai 142.000 di agosto. Inoltre, ci si aspetta che il tasso di disoccupazione rimanga invariato al 4,2%, e che la crescita media annua dei salari rimanga al livello di agosto, pari al 3,8%.

Nell'attesa del rapporto sull'occupazione di questa settimana, altri indicatori relativi al lavoro sono stati contrastanti. Ad esempio, il numero di posti di lavoro vacanti nel settore JOLTS è aumentato ad agosto a 8,04 milioni, rispetto ai 7,71 milioni di luglio e sopra i 7,69 milioni previsti. Questo è stato il dato più alto da maggio e suggerisce che il mercato del lavoro statunitense è ancora ristretto. Questi dati supportano la possibilità di risultati occupazionali più forti del previsto a settembre. D'altro canto, la componente occupazionale dell'indice ISM per il settore manifatturiero è crollata bruscamente a settembre. La componente occupazionale dell'indice ISM per il settore manifatturiero ha una correlazione storica con il rapporto sull'occupazione. Il dato di settembre è sceso a 43,9 da 46,0, una forte diminuzione che rappresenta uno dei livelli più bassi dal 2020.

Quale potrebbe essere la reazione del mercato?

Sembra che i dati che rientrano entro +/- 1 deviazione standard non dovrebbero causare un cambiamento duraturo nei rapidi tagli dei tassi di interesse già scontati dal mercato negli Stati Uniti, e qualsiasi movimento dei prezzi sarà solo una reazione di liquidità a breve termine. Tuttavia, una lettura al di sopra o al di sotto di questo intervallo potrebbe modificare le basi del mercato stabilite e quindi provocare movimenti significativi nella maggior parte degli strumenti. Fonte: Bloomberg Financial LP

Il mercato prevede rapidi tagli dei tassi di interesse

La Federal Reserve ha dichiarato nelle recenti comunicazioni e decisioni che ora si sta concentrando sulla piena occupazione come parte del suo mandato, dato che l'inflazione sta diminuendo. Ecco perché i dati di questa settimana sono cruciali per i mercati. Prima della pubblicazione, il mercato dei fondi della Fed ha iniziato a prezzare la possibilità di un altro taglio dei tassi di interesse di 50 punti base nella riunione della Federal Reserve del 7 novembre. Attualmente, c'è una probabilità del 32% di tale taglio, in calo rispetto a oltre il 54% della settimana scorsa. Queste aspettative hanno anche portato a un'accentuazione della curva dei tassi impliciti per scadenze superiori a 6 mesi. Pertanto, il mercato ha iniziato ad aspettarsi tagli più consistenti all'inizio, con una moderazione del ritmo nelle riunioni successive.

Fonte: Bloomberg Financial LP

Employment data often causes volatility in markets, but its impact remains limited. Over the past year, the average reaction of the S&P 500 index to US employment data 30 minutes after its release was less than 0.0% growth. However, the largest increase was 0.37%, while downward reactions were milder, with the largest drop in the S&P 500 30 minutes after the employment data release being only -0.18%. Overall, this suggests that employment data alone has a mild impact on the main US blue-chip index.

USDJPY (D1 Interval)

The USDJPY currency pair broke out of the downward channel on Wednesday, rising at a record moment by 2.5% from the trend line. Resistance was only found at the 78.6% Fibonacci retracement at 147.243. At the beginning of September, this resistance also led to a decline that ended below the 140 level. The first support will be the 61.8% Fibonacci retracement level, which is at the 50-day EMA. Breaking this support could cause a quick descent to the 50% Fibonacci retracement, which coincides with the 50-day SMA. The 144.486 level also remained strong resistance during the upward movement. A return of the rate to the channel may mean a continuation of the downward trend. For now, RSI and MACD favor the bulls. In the case of RSI, only going below 55 could signal a trend change. For MACD, we still observe a strong bullish divergence.

Source: xStation