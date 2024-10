Maersk crolla del 7% mentre i lavoratori portuali statunitensi mettono fine allo sciopero 📉

Le azioni dei principali vettori europei di container, tra cui la danese Maersk (MAERSKA.DK) e la tedesca Hapag-Lloyd (HLAG.DE), stanno perdendo rispettivamente il 7% e il 12% oggi, dopo che i lavoratori portuali statunitensi hanno firmato provvisoriamente un accordo che sospende lo sciopero fino al 15 gennaio 2025. Anche le azioni del vettore marittimo israeliano ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) stanno perdendo quasi l'8% prima dell'apertura del mercato statunitense. Di conseguenza, il mercato non si aspetta più un premio significativo legato ai colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento e sta vendendo le azioni delle compagnie di container che per un certo periodo sembravano potenziali beneficiarie dello sciopero. Osserviamo che dalla seconda metà di luglio, i tassi di nolo per un container standard da 40 piedi sono calati drasticamente da quasi 6.000 dollari a circa 3.500 dollari oggi. Come possiamo vedere di seguito, i tassi 'Est-Ovest' sono scesi quasi continuamente negli ultimi due mesi, cancellando quasi interamente gli aumenti causati dal blocco nel Mar Rosso. Da un lato, questo appare come un segnale "disinflazionistico", dall'altro può essere interpretato come un segnale di calo della domanda globale di trasporto merci, indicando un rallentamento del commercio mondiale. Vale la pena notare che i tassi sono estremamente sensibili a piccoli cambiamenti. Tuttavia, il Baltic Dry Index, che misura i tassi di trasporto per materie prime secche come il minerale di ferro, il rame, il grano, ecc., è rimbalzato nelle ultime settimane, trainato dagli stimoli cinesi e dall'attività di importazione prevista più alta dalla Cina. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile

Fonte: Drewry MAERSKA.DK, intervallo D1

Le azioni di Maersk sono scese bruscamente dopo aver raggiunto la fascia superiore del canale ribassista e non essere riuscite nuovamente a superare la media esponenziale a 200 sessioni. Il supporto chiave ora è intorno a 8.000 DKK per azione. Fonte: xStation5 Azioni Hapag-Lloyd, intervallo D1 e W1

I livelli compresi tra 120 € e 135 € per azione (la linea del collo in una potenziale formazione RGR) sembrano essere fondamentali per le future reazioni del prezzo. Fonte: xStation5 Il titolo è rimbalzato sulla media mobile esponenziale a 200 sessioni settimanali (EMA200, linea rossa); potremmo vedere una potenziale formazione ribassista del prezzo, simile a una testa e spalle (RGR). Fonte: xStation5

