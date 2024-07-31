Male gli ADP americani. Inflazione Europa sopra le stime. Crolla USDJPY dopo la BoJ

Si attende il big event di stasera, la Fed e la trimestrale di Meta. In mattinata abbiamo assistito alla conferenza stampa della Bank of Japan con Ueda che ha sostanzialmente confermato quanto giá scritto nel report di politica monetaria pubblicato stamani dalla Bank of Japan. Durante la sessione europea abbiamo visto l'uscita del dato sull'inflazione europea che si attesta al 2,6% contro le stime che vedevano un ribasso dal 2,5% al 2,4%. Dati contrastanti in Europa, conferme che arrivano dal Giappone e una linea guida piú che definita per quanto riguarda l'uscita della BoJ dalla svalutazione continua dello Yen che proprio in mattinata ha tirato fuori i denti e si é portato ben al di sotto dei 152, livello del secondo intervento del 2022.



CROLLA USDJPY. CARRY TRADE MENO CONVENIENTE



La dinamica tecnica su UsdJpy sta confermando l'inversione di tendenza di lungo periodo del cambio, un evento atteso da molto tempo e che potrebbe caratterizzare l'andamento dello Yen per i prossimi mesi, ossia un sentiero di apprezzamento in linea con la politica restrittiva messa in atto dalla Boj. In questo caso la stessa BoJ ridurrá progressivamente gli acquisti di Jgb da qui al 2026 dimezzandone l'ammontare, il tutto mantenendo sempre un occhio attento al rendimento dei titoli stessi che, qualora dovessero vedere dei forti aumenti di rendimento, potrebbero essere oggetto di acquisto da parte della BoJ stessa. UsdJpy si porta in area 150 andando addirittura a toccare i 149,90 e pensare che poche settimane fa stavamo a ridosso dei 162. Su base mensile una chiusura sui livelli attuali, potrebbe portare ad ulteriori apprezzamenti dello yen nei confronti del dollaro, soprattutto a ridosso della prossima riunione della Fed di settembre dove con un'ampissima probabilitá vedremo un taglio dei tassi in Usa. Questo evento potrebbe spingere ulteriormente il cambio verso il basso per via del restringimento del gap tra tassi giapponesi e americani, quindi sfavorendo il carry trade che ha portato fino a qualche settimana fa ad un forte apprezzamento del cambio.



MALE GLI ADP. SI ATTENDE POWELL



Escono i dati di Automatic Data Processing (ADP) sul mercato del lavoro e il dato esce al ribasso a 122k unitá contro le 150k unitá messe in preventivo dalle stime degli operatori. Qui abbiamo un altro segno del fatto che il mercato del lavoro si sta progressivamente indebolendo, un segnale che si aggiunge al crollo effettivo dell'inflazione reale misurata su base giornaliera da truflation che segna un'inflazione americana a 1,5%. Secondo la curva di Phillips, relazione fondamentale tra tasso di disoccupazione e andamento dell'inflazione, dovremmo aspettarci un ulteriore peggioramento del tasso di disoccupazione, pertanto la Fed dovrá essere prontissima a settembre per quanto riguarda l'ammontare del futuro taglio. Da qui a settembre ci saranno ben due data release del tasso di disoccupazione e l'esito di questi dati sará assolutamente fondamentale per questa decisione che verrá presa il prossimo 18 settembre. Al momento si attende Powell per la conferenza stampa di questa sera, conferenza seguita dalla trimestrale di Meta in uscita a mercato cash chiuso. Ricordiamo che oggi avremo anche le chiusure tecniche del mese di luglio.

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