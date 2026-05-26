Nikkei da record, Petrolio in calo

Nikkei segna un nuovo record durante il memorial day in Usa, titoli di Stato tornano a vedere i rendimenti in calo ma attenzione allo spread 2-1o anni Usa. Petrolio torna a ridosso dei 90 dollari con calo conseguente del Gas Ttf di Amsterdam.

Nikkei in calo dopo il record

Fortissimo rialzo del Nikkei che si porta a circa un 112% dai minimi del 2025, un rendimento molto forte paragonabile solamente ad un movimento visto nel 1971 quando il Nikkei formó un massimo che portó poi ad un ribasso di circa un -37% negli anni successivi. Per il momento la situazione su base settimanale risulta assolutamente rialzista, ma nel brevissimo, ossia per la giornata di oggi delle sessioni europee e americane sembra che la situazione sia prevalentemente negativa. Sará interessante vedere cosa faranno i mercati europei che sembrano comunque essere ancora rialzisti, pertanto la sessione europea potrebbe essere interessante dal punto di vista tecnico e potrebbe trascinare anche le quotazioni dei futures americani nel corso della giornata. Per il momento la situazione per oggi sembra essere tendenzialmente negativa, potremmo mettere in conto un ritracciamento, ipotesi che va contro il trend di fondo.

Petrolio il calo e conferma del movimento del 2022

Per il momento il petrolio Wti non riesce palesemente a rompere i 105 dollari e consolidarli come area negoziata dal mercato. Il mercato fa fatica a salire, il petrolio scende di nuovo e si porta a ridosso dei 90 dollari conferfmando quella che é stata la dinamica del 2022 dove il mercato raggiunse i massimi subito dopo lo scoppio della guerra per poi vedere prima uno stop della salita e poi una lenta e inesorabile discesa che ha portato le quotazioni a scendere nel corso dei mesi successivi. Per il petrolio sará cruciale la chiusura di questo mese, una chiusura che al momento é negativa e propensa per un ribasso nel corso dei prossimi mesi. Attenzione peró, le qutoazioni sono comunque alte e queste spingono l'inflazione a rimanere comunque alta a livello globale.

Ottimi i Titoli di Stato

Titoli di Stato con rendimenti in calo, la situazione migliora ma lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa non sembra migliorare. Il Btp torna in area 3,65%, il Bund sotto il 3%, il Gilt Uk torna al 4,9%, i rendimenti scendono in modo vistoso. Questo sta a significare che l'inflazione potrebbe essere arrivata al suo culmine e di fatto questo spingerebbe i tassi a non salire. Attenzione peró, lo spread 2-10 anni Usa torna sotto i 50 punti base almento momentaneamente, infatti vengono comrpati i titoli a 10 anni ma i titoli a 2 anni rimangono al palo. Questo alimenta le speranze di un aumento dei tassi da parte della Fed ma di fatto devono passare dei giorni per vedere effettivamente se il mercato la pensa in questo modo. Il Fed WatchTool infatti non vede una forte probabilitá di rialzo dei tassi, solamente poco piú dell'1% degli operatori si aspetta un rialzo.