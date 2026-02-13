Market Wrap: il dollaro accelera prima dell'indice dei prezzi al consumo. Utili contrastanti per i giganti francesi (13.02.2026)

Economia e Valute Eurozona: il PIL Q4 2025 è cresciuto dello 0,3% t/t e dell’1,3% a/a, in linea con i dati preliminari e le aspettative del mercato. La bilancia commerciale estera è salita per la prima volta in tre mesi a 11,6 miliardi di euro (previsione: 11,7 miliardi; destagionalizzati). Polonia: l’inflazione al consumo (CPI) è diminuita meno del previsto, passando dal 2,4% al 2,2% (previsione: 1,9%). Il rallentamento è stato principalmente determinato dal calo dei costi di carburante e trasporti, mentre la pressione al rialzo è derivata dai beni soggetti ad accisa (tabacco, alcol). La lettura rimane sotto il punto medio dell’obiettivo della NBP, pari al 2,5% (+/- 1 p.p.). Dollaro USA: il Dollar Index registra il terzo giorno consecutivo di guadagni (USDIDX: +0,15%), sostenuto dal forte rapporto NFP nonostante l’attesa per il prossimo CPI (previsione: 2,5%, precedente: 2,7%). Un mercato del lavoro teso e dati solidi sull’attività economica suggeriscono il rischio di un’inflazione “sticky”; i guadagni del dollaro potrebbero riflettere posizionamenti in vista di una possibile sorpresa al rialzo. Movimenti FX: il dollaro australiano (AUDUSD: -0,5%) e lo yen (USDJPY: +0,5%) registrano le correzioni più ampie. EURUSD arretra dello 0,1% a 1,186, mentre USDPLN sale dello 0,1% a 3,553. Indici Sentiment di mercato: i futures sugli indici europei sono per lo più in rosso, estendendo le perdite derivanti dal sell-off di ieri a Wall Street (EU50 & DE40: -0,35%). Settori: i cali sono concentrati in financials, materiali, energia e utilities, parzialmente compensati dai guadagni nelle principali società farmaceutiche, industriali e tecnologiche. W20 (Polonia): in testa alle perdite con -1,8%. SUI20 (Svizzera): unica eccezione “verde” con +0,1%. Variazioni nei futures sugli indici azionari. Fonte: xStation5 Punti salienti su singoli titoli Siemens (-3,7%): in forte correzione, cancellando completamente i guadagni registrati dopo la positiva accoglienza di ieri dei suoi risultati finanziari. L’Oréal (-3,6%): in calo dopo che i risultati del Q4 hanno mostrato una crescita marginale delle vendite in Cina (0,6% vs. previsione 5,6%). La forte domanda in Nord America ed Europa (crescita totale 6%) non è stata sufficiente a soddisfare le aspettative degli investitori. Safran (+8,5%): in forte rialzo dopo che i ricavi del H2 2025 hanno raggiunto 16,6 miliardi di € (+16% a/a). Sebbene l’EPS sia risultato più debole, il Free Cash Flow (2,1 miliardi di €) ha superato significativamente il consenso. Il mercato ha reagito positivamente ai target 2028 notevolmente aumentati. Capgemini (+4,4%): ha superato l’obiettivo di ricavi 2025 (22,47 miliardi di €) grazie a una forte crescita del Q4 (+10,6%) sostenuta dall’acquisizione di WNS. Le soluzioni basate su AI rimangono il principale motore di crescita, con una ristrutturazione significativa prevista per orientare completamente l’azienda verso i servizi AI. Andamento odierno dei titoli e dei settori dell'indice Stoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP

