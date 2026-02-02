Market Wrap: l'Europa si riprende, gli addetti ai lavori vendono, forti indici PMI dell'UE

Il mercato europeo, dopo un’iniziale esitazione all’avvio della seduta, ha virato con decisione al rialzo. Quasi tutti i principali indici del Vecchio Continente registrano guadagni. I migliori performer sono IBEX (+1%), SMI (+1%) e DAX (+0,8%).

Anche CAC 40 (+0,5%) e FTSE 100 (+0,7%) sono in rialzo.

L’indice ampio EURO STOXX guadagna lo 0,6%. Gli investitori hanno ricevuto una solida serie di dati macroeconomici dall’Europa. Markit ha pubblicato i PMI manifatturieri di gennaio per diversi Paesi europei: Polonia : 48,8 (attese: 49; precedente: 48,5)

Svizzera : 48,8 (attese: 47,9; precedente: 45,8)

Francia : 51,2 (attese: 51; precedente: 50,7)

Germania : 49,1 (attese: 48,7; precedente: 45,8)

La Svizzera ha inoltre diffuso i dati sulle vendite al dettaglio. Al netto degli effetti stagionali, le vendite di dicembre sono aumentate del 2,9% , contro attese del 2% . Nel Regno Unito, il PMI manifatturiero si è attestato a 51,8 rispetto alle attese di 51,6 . I prezzi delle case nel Regno Unito sono cresciuti dello 0,3% a gennaio.

Le società minerarie e i titoli legati ai metalli preziosi sono sotto pressione dopo il forte sell-off di venerdì sul mercato dei metalli preziosi. Fresnillo perde il 3% , KGHM cede il 7% e Rio Tinto arretra di oltre l’ 1% . Keir Starmer ha dichiarato l’intenzione del Regno Unito di aderire a un fondo congiunto finalizzato allo sviluppo dell’industria della difesa. Forti ribassi si registrano tra i produttori di videogiochi. Dopo il rilascio del nuovo modello Gemini 3 , che sarebbe in grado di sviluppare videogiochi in autonomia, le azioni Ubisoft perdono il 3% . Gli analisti di Deutsche Bank avvertono che le strutture di asset allocation degli investitori istituzionali stanno cambiando, segnalando un peggioramento del sentiment verso il rischio. Le vendite da parte degli insider hanno raggiunto i livelli più elevati dal 2021. Oro e argento tentano di stabilizzarsi dopo le recenti perdite. L’argento è tornato sopra gli 80 dollari l’oncia , mentre l’oro scambia sopra i 4.700 dollari . Le materie prime energetiche registrano forti cali. Dopo che nel fine settimana non si è concretizzato l’atteso attacco all’Iran, il mercato ha scontato una parte del premio per il rischio geopolitico. I prezzi del petrolio sono in calo di circa il 5% , con il WTI intorno ai 62 dollari al barile . Anche il gas naturale è in ribasso, poiché nuove previsioni meteo decisamente più miti (più calde) esercitano pressione sui prezzi. Movimenti rilevanti anche sul mercato FX :

Il franco svizzero perde lo 0,7% contro il dollaro USA e lo 0,4% contro l’euro.

Il dollaro canadese si indebolisce dello 0,3% contro il dollaro USA.

L’ euro scende dello 0,2% sia contro il dollaro USA sia contro lo yen giapponese.

Il mercato crypto recupera parte delle perdite recenti. Ethereum è tornato sopra i 2.300 dollari, mentre Bitcoin mantiene il livello dei 77.000 dollari.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.