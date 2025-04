Mercati al Test dei Massimi di Breve

Oggi i dati Jolts Mercati che provano il test dei massimi giornalieri e tendono a scendere, un movimento del tutto normale in una situazione tecnica delicata come quella attuale dove si scontrano tendenze di brevissimo contro le tendenze mensili che risultano ancora di fatto negative. Oggi l'uscita dei primi dati del mercato del lavoro, i Jolts Job openings e quits, posizioni di lavoro aperte e rapporti di lavoro cessati, un dato che notoriamente é market mover. Nikkei positivo, ennesimo test dei massimi di venerdí 25 aprile.



MALE IL SETTORE MANIFATTURIERO IN USA



Continua a scricchiolare l'economia Usa, esce nel pomeriggio di ieri un dato pessimo, quello relativo all'andamento del settore manifatturiero rilevato dalla Fed di Dallas. Il dato risulta assolutamente negativo, il dato esce infatti a -35,8, dobbiamo tornare indietro al 2020 nel post-pandemia per rivedere dati cosi brutti. Togliendo il periodo pandemico, questo é il peggior dato uscito dal 2008, un vero e proprio campanello d'allarme per il settore che di fatto risulta peró poco incidente sull'economia Usa rispetto al settore dei servizi. L'economia Usa sta effettivamente rallentando e la prova é anche il GdpNow che oggi vedrá l'uscita nel pomeriggio, un dato che indica un rallentamento palese dell'economia con un dato al -2,5% per il primo trimestre.

Indice manifatturiero della Fed di Dallas a -35,8, poco inferiore al dato del 2016. Risulta il dato peggiore dal 2008 - Fonte: TradingView - Studio: David Pascucci (XTB)



VIX ANCORA ALTO



Seppur i mercati stiano tentando di riprendersi dai ribassi visti nelle scorse settimane, abbiamo ancora un elemento che di fatto mette paura, ossia il Vix che rimane letteralmente ingabbiato all'interno dei valori che coincidono con il mercato ribassista del 2022. Questo elemento é fondamentale nella lettura dei mercati in quanto non consente di identificare una direzionalitá precisa nel breve, mentre va a favore di un trend di fondo su base mensile che risulta essere particolarmente negativo seppur in presenza di rimbalzi consistenti.



AZIONARIO: TEST DI MASSIMI DI BREVE



I mercati stanno affrontando in modo corale dei livelli sensibili che potrebbero fare da resistenza nel corso delle prossime giornate per poi innescare un nuovo movimento ribassista nel prossimo futuro. Test continui dei massimi con un susseguirsi di fasi ribassiste e rialziste alternate, il tutto in presenza di una volatilita ancora relativamente alta, una situazione tecnica complessa che di fatto é specchio dell'incertezza generale dei mercati. Oggi é il penultimo giorno prima delle chiusure mensili, al momento siamo in presenza di dinamiche ancora ribassiste su base mensile seppur ci siano di tentativi di rimbalzo. I mercati stanno cercando di testare, oltre ai massimi giornalieri, anche vecchi supporti su base settimanale.















