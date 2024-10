Mercati Bloccati sui Massimi. Stasera rating di Fitch su Italia

Mercati bloccati sui massimi, nessuno spunto operativo e azionario che si appresta a concludere questa settimana in positivo ad eccezione di movimenti fortissimi in chiusura serata. Al momento risultano ben comprati i titoli di Stato che vedono dei nuovi minimi di rendimento, soprattutto i nostri Btp che vedono dei rendimenti al 3,35% sul decennale a ridosso del rating di Fitch previsto per stasera a mercati chiusi. Bitcoin fa nuovi massimi mentre il dollaro viene venduto con UsdJpy che torna sotto i 150 e EurUsd che ritorna sopra 1,0850



RATING DI FITCH ITALIA A MERCATI CHIUSI



I nostri Btp proseguono la loro corsa al rialzo con i rendimenti che scendono al 3,35%, un'ottima corsa quella dei titoli di Stato che a fine 2023 avevano toccato il 5%. Al momento si attende il rating di Fitch sull'Italia che al momento ha un rating a BBB con outlook stabile. La situazione dei titoli di Stato, per quanto riguarda i rating, é un'incognita ma al momento il comparto obbligazionario risulta essere ottimo contro l'incertezza del mercato azionario che, per quanto possa avere un trend rialzista forte, risulta comunque incerto per via di una volatilitá alta soprattutto su indici come il Nikkei, l'indice piú debole che ha guidato il ribasso estivo con un -30% in 2 mesi.



MERCATI BLOCCATI SUI MASSIMI



Non si ritraccia, i mercati azionari rimangono in alto e non hanno intenzione di voler fare neanche un ritracciamento. Il trend sembra quello visto tra gennaio e aprile dove i mercati azionari salivano senza molte esitazioni, dove ogni ritracciamento era solamente un'occasione di acquisto. Al momento peró vediamo dei fondamentali che, per quanto simili a qualche mese fa, risultano ancora completamente disallineati alla realtá, un esempio su tutti il Buffett Indicator che mostra un rapporto tra valore del mercato azionario americano e Pil Usa oltre il 200%, livelli visti solamente durante la bolla delle dotcom e prima del ribasso del 2022. Al momento risulta tutto sovrapprezzato in termini di numeri, in termini di capitalizzazioni che hanno raggiunto, nel caso di Apple o Nvidia, valori assimilabili ai debiti pubblici di Stati del G10. La situazione risulta anomala, anche per via della condizione macro che é cambiata radicalmente da Q1 2024, quando le banche centrali dovevano ancora adoperare i tagli dei tassi, si aveva ancora un'inflazione relativamente alta e i tassi di disoccupazione stavano lentamente allontanandosi dai minimi. Ora la situazione é diversa, ma i mercati azionari continuano la loro corsa.



DOLLARO VENDUTO. BITCOIN ALLE STELLE E ORO DA RECORD



Dollaro venduto e UsdJpy rientra dai 150 e torna verso i 149,50. EurUsd torna verso 1,0850 tentando di confermare il minimo di ieri come un minimo di lungo periodo. Incredibile la corsa dell'oro che arriva a toccare i 2720 dollaro l'oncia mentre il Bitcoin arriva a 68800 dollari in piena zona massimi di lungo periodo. I mercati si trovano ora davanti a dei test importanti visto che sono arrivati a toccare, tutti quanti, degli estremi di quotazione.





